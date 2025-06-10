Стадіон "Спартак" і візовий центр: від атаки на Київ постраждали понад 40 локацій (фото, відео)

Від нічної атаки на Київ 10 червня постраждали стадіон "Спартак" і колишній візовий центр Великої Британії. Найбільше руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський і Шевченківський райони. Загалом пошкодження зафіксовані у понад 40 локаціях столиці.

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Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки обстрілу столиці.

Уночі 10 червня ЗС РФ комбіновано атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами. Наслідки ворожого удару зафіксували у восьми районах столиці: Деснянському, Шевченківському, Оболонському, Дніпровському, Дарницькому, Подільському, Голосіївському та Солом'янському.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що станом на 11:00 у столиці було відомо про 4 постраждалих від комбінованої атаки віком від 35 до 66 років: по одному в Дарницькому та Шевченківському районі та двоє в Оболонському.

"Всіх їх госпіталізовано з осколковими пораненнями та іншими травмами", — зазначив Тимур Ткаченко.

Він додав, що одна людина після обстрілу опинилася під завалами, та її вдалося звільнити без значних травм і медична допомога не знадобилася.

За словами Ткаченка, найбільше постраждали від атаки на Київ Оболонський, Дарницький і Шевченківський райони, а загалом наразі відомо про руйнування в щонайменше 40 локаціях.

"На Оболоні постраждала багатоповерхівка, офісна будівля, санаторій і приміщення банку", — зазначив голова КМВА.

Міський голова Віталій Кличко станом на 10:18 повідомляв, що в стаціонарах медичних закладів після комбінованої атаки перебувають двоє киян, іще чотирьом постраждалим надали допомогу амбулаторно.

Під час атаки на Київ вночі 10 червня постраждали житлові будинки Фото: ДСНС Внаслідок атаки на Київ 10 червня зафіксовано руйнування у восьми районах Фото: ДСНС

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко доповідав, що в Україні внаслідок нічної атаки спалахнуло 19 пожеж, у Києві загоряння гасили за допомогою гелікоптера Державної служби надзвичайних ситуацій.

Атака на Київ 10 червня: постраждав стадіон "Спартак"

Про руйнування на стадіоні "Спартак", що знаходиться в Подільському районі столиці, розповіла директорка департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Юлія Хан у Facebook.

"Цієї ночі наш стадіон "Спартак" постраждав від удару рашистів", — написала вона та опублікувала фото пошкоджень.

Руйнування на стадіоні "Спартак" після падіння уламків "Шахеда" Фото: Facebook / Юлія Хан Від масоовї атаки "Шахедів" постраждав стадіон "Спартак" Фото: Facebook / Юлія Хан

Біля глядацької трибуни впали уламки ворожого БпЛА.

Уламки "Шахеда" впали на стадіон "Спартак" у Києві Фото: Facebook / Юлія Хан Стадіон "Спартак" у Подільському районі столиці постраждав від уламків "Шахеда" Фото: Facebook / Юлія Хан

Атака на Київ: зруйновано колишній візовий центр

Значних руйнувань під час російської атаки на Київ вночі 10 червня зазнала будівля колишнього візового центру Великої Британії в Шевченківському районі.

Рятувальники ліквідовують наслідки руйнування колишьного візового центру у Києві Фото: ДСНС

Телеканал "Київ24" показав наслідки пожежі, яку рятувальники ліквідували станом на приблизно 8 ранку.

"Спостерігається масштабне руйнування. Тут валяється скло, вибиті вікна, рамки цих вікон, різні деталі звисають просто на лініях електропередачі. Тому тут небезпечно ходити, і через це перекрито рух транспорту", — розповіла кореспондентка.

Стан повітря у Києві після нічної атаки

Містяни після масованої атаки скаржилися на стан повітря у Києві. Столицю заполонив сильний дим від пожеж.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України доповідало станом на 8:00 про локально підвищений рівень забрудненості повітря в Дарницькому районі через пожежі в лісопарковій і нежитловій зонах. В інших районах, за даними відомства, рівень забруднення атмосферного повітря був значно нижчий за норму, радіаційний фон також лишався стабільним у межах 0.099–0.119 мкЗв/год.

Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни також атакували Одесу, ворожий "Шахед" вдарив по пологовому будинку. Також міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що дрони ЗС РФ під час атаки на Одесу зруйнували будівлю станції швидкої допомоги та житловий будинок.