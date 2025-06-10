Внаслідок нічної атаки спалахнуло 19 пожеж: у Києві тушить вогонь авіація (фото, відео)

Кількість загиблих в Одесі зросла. У Повітряних силах заявили про запуск Росією 315 дронів і семи ракет, основним напрямком ворожого удару був Київ.

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Про наслідки нічної атаки 10 червня повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

"Цієї ночі Україна знову здригалася від вибухів: найбільше постраждали столиця, Київщина та Одещина. Під ударом — цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж, 4 з них ще гасять", — заявив він.

Голова МВС повідомив, що в Одеській області зафіксовано влучання в житловий будинок, також були пошкоджені пологовий будинок, станція "швидкої" та підприємство. Відомо про двох загиблих, ще 9 осіб отримали поранення.

У столиці найбільших руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський і Голосіївський райони. Постраждали четверо осіб.

Фото наслідків атаки на Київ Фото: Телеграф Фото наслідків атака на Київ 10 березня Фото: Суспільне

"Поліцейські, рятувальники — люди в однострої — сьогодні знову довели: героїзм — це дія. Щиро дякую кожному, хто зараз на передовій рятувальної роботи. Мої співчуття родинам загиблих. Росія повинна відповісти за кожен свій злочин. Поки не буде справедливості, не буде безпеки. Для України. І для світу", — додав Клименко.

У КМДА повідомили про відкриття координаційного штабу для допомоги постраждалим внаслідок нічної атаки в Оболонському районі. Він працює на базі ліцею № 14 імені С. Ф. Грушевського за адресою: вулиця Макіївська, 5.

Наслідки обстрілу Києва сьогодні Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Києва Фото: ДСНС

"Сьогодні о 14:00 там відбудеться зустріч керівництва району з мешканцями. Під час заходу всім нададуть необхідні роз’яснення та відповіді на питання", — попередили в адміністрації.

У "Новини.LIVE" передали, що до ліквідації наслідків нічної атаки по Києву залучили авіацію ДСНС. Гелікоптер набирає воду з озера в Оболонському районі, щоб тушити пожежу.

За даними SaveEcoBot, місцями у Києві продовжує спостерігатись погіршення якості повітря. Найгірша ситуація — в районі Харківського масиву, Позняків та Русанівки.

Інфографіка, де спостерігається смог у Києві Фото: Скриншот

Вночі Україну атакували понад 320 цілей

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, Росія запустила:

315 ударних дронів типу Shahed і БПЛА-імітаторів з різних напрямків;

дві балістичні ракети KN-23 із Воронезької області;

п’ять крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської області.

"Основний напрямок удару — столиця України, місто Київ! Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — заявило командування.

Попередньо, загалом знешкодили 284 цілі, 220 з них були збиті й ще 64 — локаційно втрачені. Серед них:

213 збитих дронів і 64 — втрачених локаційно або подавлених засобами РЕБ;

дві ракети KN-23;

п’ять ракет "Іскандер-К".

Наслідки атаки по Одесі Фото: ДСНС

Військові зафіксували влучання в 11 локаціях і падіння уламків ще у 16 місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок нічної атаки в Одесі загинув 59-річний чоловік. В ураженому пологовому будинку обійшлося без постраждалих, адже усі люди спустилися в укриття. У Києві пошкодження внаслідок ворожого удару зафіксували у семи районах.

У Києві після вибухів та спричинених ударами пожеж з’явився смог. Фокус зібрав поради, як вберегти себе від наслідків погіршення якості повітря.