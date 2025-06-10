Внаслідок нічної атаки спалахнуло 19 пожеж: у Києві тушить вогонь авіація (фото, відео)
Кількість загиблих в Одесі зросла. У Повітряних силах заявили про запуск Росією 315 дронів і семи ракет, основним напрямком ворожого удару був Київ.
Про наслідки нічної атаки 10 червня повідомив голова МВС України Ігор Клименко.
"Цієї ночі Україна знову здригалася від вибухів: найбільше постраждали столиця, Київщина та Одещина. Під ударом — цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж, 4 з них ще гасять", — заявив він.
Голова МВС повідомив, що в Одеській області зафіксовано влучання в житловий будинок, також були пошкоджені пологовий будинок, станція "швидкої" та підприємство. Відомо про двох загиблих, ще 9 осіб отримали поранення.
У столиці найбільших руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський і Голосіївський райони. Постраждали четверо осіб.
"Поліцейські, рятувальники — люди в однострої — сьогодні знову довели: героїзм — це дія. Щиро дякую кожному, хто зараз на передовій рятувальної роботи. Мої співчуття родинам загиблих. Росія повинна відповісти за кожен свій злочин. Поки не буде справедливості, не буде безпеки. Для України. І для світу", — додав Клименко.
У КМДА повідомили про відкриття координаційного штабу для допомоги постраждалим внаслідок нічної атаки в Оболонському районі. Він працює на базі ліцею № 14 імені С. Ф. Грушевського за адресою: вулиця Макіївська, 5.
"Сьогодні о 14:00 там відбудеться зустріч керівництва району з мешканцями. Під час заходу всім нададуть необхідні роз’яснення та відповіді на питання", — попередили в адміністрації.
У "Новини.LIVE" передали, що до ліквідації наслідків нічної атаки по Києву залучили авіацію ДСНС. Гелікоптер набирає воду з озера в Оболонському районі, щоб тушити пожежу.
За даними SaveEcoBot, місцями у Києві продовжує спостерігатись погіршення якості повітря. Найгірша ситуація — в районі Харківського масиву, Позняків та Русанівки.
Вночі Україну атакували понад 320 цілей
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, Росія запустила:
- 315 ударних дронів типу Shahed і БПЛА-імітаторів з різних напрямків;
- дві балістичні ракети KN-23 із Воронезької області;
- п’ять крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської області.
"Основний напрямок удару — столиця України, місто Київ! Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — заявило командування.
Попередньо, загалом знешкодили 284 цілі, 220 з них були збиті й ще 64 — локаційно втрачені. Серед них:
- 213 збитих дронів і 64 — втрачених локаційно або подавлених засобами РЕБ;
- дві ракети KN-23;
- п’ять ракет "Іскандер-К".
Військові зафіксували влучання в 11 локаціях і падіння уламків ще у 16 місцях.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок нічної атаки в Одесі загинув 59-річний чоловік. В ураженому пологовому будинку обійшлося без постраждалих, адже усі люди спустилися в укриття. У Києві пошкодження внаслідок ворожого удару зафіксували у семи районах.
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