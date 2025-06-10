"Нуль" з географії: в США показали сюжет про "обстріл Харкова", знятий десь в пустелі (відео)

Журналісти телеканалу Маямі (США) показали відео про удар Російської Федерації по Харкову, який стався 7 червня. При цьому в сюжеті фігурувала місцевість, засипана піском, та люди, не зовсім схожі на харків'ян, свідчить репортаж медіа.

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Помилкове відео з розповіддю про ситуацію в Україні з'явилось в YouTube телеканалу WPLG Local 10.

Помилкове відео - репортаж WPLG Local 10 по події в "Харковів" 7 червня

На відео з каналу WPLG бачимо кореспондентку Ленні, яка розповідає жителям Маямі про трагічні події в Харкові. Журналістка повідомила про жертв російського удару: про рятувальників, які загинули, надаючи допомогу людям. Також сказала про кілька десятків поранених і про те, що це один з серії ударів, які РФ завдала протягом останнього тижня. Водночас на екрані — кадри не з Харкова. Бачимо кілька сотень темношкірих чоловіків та кількох жінок, які перебувають посеред міста. Місто засипане піском, оточене глинистим ґрунтом, де-не-де ростуть кущі: явно не Харків.

"Вночі мер Харкова заявив, що місто пережило найгірший напад з початку війни з Росією. У суботу вранці містом сколихнуло щонайменше 40 вибухів. Цей останній напад стався через день після того, як Росія запустила окремий обстріл, спрямований по містах по всій Україні", — чути голос американської журналістки, яка розказує про події в Україні.

Репортаж з помилковим відео з'явився на каналі WPLG два дні тому, 7-8 червня. Його проглянули понад 34 тис. разів. Бачимо також понад сотню коментарів. Люди вказали медіа на помилку і написали, що не ясно, чому ж її не виправляють. Серед припущень — на відео не Харків, а, ймовірно, Газа в Ізраїлі. Коментатори, серед іншого, припустили, що працівники медіа, які не помітили помилку, мали, мабуть, найнижчу оцінку з географії.

Відео з курйозами - коментарі щодо помилкового сюжету про Харків Фото: Скриншот

Відео з курйозами — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші відео з курйозами або помилками. Наприклад, у 2023 році у мережі з'явились кадри з США, на яких зафіксоване знесення житлового будинку. На порталі Oddity Central розповіли, що місцева влада незаконно зруйнувала помешкання чоловіка, а потім примусила заплатити штраф.

Ще одне відео з дивною поведінкою чоловіка опублікували в TikTok. У мережі стали вірусними кадри з туриста, який відвідав Південну Корею та вирішив скуштувати страву з сирого м'яса. Чоловік замовив "курячі суші", які готуються з тонко нарізаної курячої грудки, соєвого соусу, васабі та кунжутної олії. На курйозному відео, яке зібрало понад 20 тис. вподобайок, він їсть "суші", а коментатори турбуються, чи "гурман" не "заробив" гельмінтів.

Нагадуємо, у січні 2025 року в TikTok завірусилось кумедне відео від американки Луїзи Рід, яка у день весілля порівняла свої фото та фото батьків.