Курйозне відео з чоловіком, який їсть сире м'ясо, завірусилось у соцмережах

Гурман зізнався, що делікатес перевершив усі його очікування. Він оцінює екзотичну страву на 8 балів із 10.

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Зірка соцмереж Джонні Шелдрік під час гастрономічного туру Південною Кореєю показав на відео, як їсть сире куряче м’ясо. Про свої відчуття інфлюенсер розповів шокованим глядачам на сторінці в TikTok.

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У ролику чоловік зізнається, що пообідав делікатесом – курячими суші (торісаші) – під час гастрономічного туру в місті Хенамі. І хоч він ніколи раніше не пробував їсти сирого курячого м'яса, все ж наважився зробити екстремальне замовлення, бо інакше неможливо зрозуміти місцеві традиції.

Згідно з меню, у страву входять шматки тонко нарізаної курячої грудки, соєвий соус, васабі та кунжутна олія.

"Ця страва виявилась кращою, аніж я очікував. На смак воно ніяке, але відчувається аромат кунжутної олії та насіння", – поділився Джонні й додав, що текстура сирого м’яса схожа на сиру рибу, але твердіша.

Гурман проковтнув кілька шматочків разом з салатом, оцінивши делікатес на 8 балів із 10. "Мені це подобається. Я б з'їв більше", – сказав він.

Ролик відчайдушного Джонні швидко став вірусним і зібрав 400 тисяч переглядів та сотні реакцій.

Юзери у коментарях попросили свого кумира їсти страви з сирого м’яса винятково у ресторанах, які на цьому спеціалізуються, інакше він ризикує серйозно отруїтися або "підчепити" сальмонелу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 40-річного Вестона Роу зі США, який з'їв понад 2 267 кілограмів сирого м'яса відтоді, як чотири роки тому змінив свою дієту. Попри попередження лікаря про "серйозні ускладнення", він не збирається змінювати свій раціон.

Крім того, ми розповідали, яке м'ясо не можна їсти. Докторка медичних наук Кезія Джой розповіла про три найгірші види цього продукту, які спричиняють запалення та збільшення ваги.