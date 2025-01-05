"Прірва поколінь": 28-річна дівчина прославилась у мережі, порівнявши себе з батьками у її віці

За словами Луїзи Рід, це найкраще демонструє різницю між тим, як проводять вільний час міленіали та старші покоління.

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Луїза Рід прославилась у мережі, продемонструвавши дивовижну різницю між тим, що вона робить у свої 28, і тим, чого досягли її батьки в цьому ж віці. Кумедне відео завірусилось у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та інших реакцій.

У кумедному ролику Рід з Шотландії показано два зображення. На першому — весільна фотографія її батьків, Крістін та Джона МакГаккінів, які одружилися саме у 28 років. На другому — її розмальовка, надіслана мамі, щоб похизуватися.

Рід зізнається, що надіслала малюнок мамі, аби перевірити її реакцію. Думала, що та буде сміятися, але натомість отримала слова захоплення та підтримки. За словами дівчини, це найкраще показує різницю між тим, як проводять вільний час міленіали й старші покоління.

Луїза Рід продемонструвала різницю поколінь Фото: TikTok

"Вдень я ходила з батьками за покупками, а коли повернулася додому, то вирішила взятися за розмальовку. Моєму поколінню не потрібно дорослішати так швидко, як батькам. Якби мама надіслала аналогічне фото бабусі, де вона розмальовує у свої 28, вона б не отримала від неї таку ж відповідь", — додає Луїза.

На її подив, цей ролик став вірусним у TikTok, зібравши понад 1,7 мільйона переглядів і 172 тисячі вподобайок. Користувачі мережі також підтримали авторку в коментарях.

"Хіба це не чудово, що тобі не потрібно так швидко дорослішати?!" — поцікавився глядач;

Інший додав: "Це дуже схоже на мене. Прірва поколінь";

"Мені 38. Надсилаю фото малюнків своїм батькам, а вони поводяться так, ніби я — Ван Гог", — написав наступний учасник обговорення.

"Мені подобається розфарбовувати, це дуже терапевтично. Допомагає відкласти телефон й зосередитися на іншому завданні", — резюмує Рід в інтерв'ю виданню Newsweek.

Нагадаємо, 5-річна дівчинка влаштувала справжнє шоу під час сімейної святкової фотосесії. Цей курйозний ролик в Instagram зібрав понад 10 мільйонів переглядів та залишив інтернет-глядачів у захваті.

Крім того, молода мама Шайєнн Пернелл з маленького містечка Каліфорнія, що в штаті Міссурі (США), записувала на відео, як змінилося її тіло після пологів. Цей ролик миттєво завірусився у мережі, однак з іншої причини — людей заінтригувала реакція її чоловіка.