Звільнена з роботи жінка не була готова до того, що після цього зробить її батько (відео)

Діана поділилась у соціальних мережах своїм рішенням зайнятися ресторанним бізнесом після звільнення. Цей зворушливий момент зібрав у TikTok понад 400 тисяч переглядів, коментарів та інших реакцій.

Related video

Діану Трінь звільнили з посади корпоративного маркетолога у сфері технологій, після чого вона почала працювати офіціанткою з мінімальною зарплатою у місцевій кав'ярні Applebee's. У відео, що стало вірусним у TikTok, жінка показує реакцію на це свого батька.

За словами авторки ролика, батько чекав допізна, щоб зустріти її після зміни. Цей зворушливий момент зібрав у TikTok понад 400 тисяч переглядів, коментарів та інших реакцій.

"Мій тато завжди підтримував мене. Того дня повернулася додому близько 23:00. Була така щаслива, коли побачила, що батько не спить. Навіть не усвідомлювала, наскільки він був схвильований, доки не увімкнула відео на повну гучність", — згадує Трінь в інтерв’ю журналу Newsweek.

Це відео вразило глядачів. У коментарях вони поділилися своєю реакцією на зворушливий жест батька.

"Він пишається своєю працьовитою донькою";

"Я мав це побачити";

"Мене звільнили з технічного відділу, тепер я працюю водієм навантажувача на електростанції й заробляю більше, ніж раніше";

"Цей допис зробив мій день";

"Той факт, що ви швидко встали на ноги й прийняли рішення працювати, попри все, заслуговує на визнання".

Раніше Трінь поділилася у LinkedIn своїм рішенням зайнятися ресторанним бізнесом після звільнення.

"Після восьми років корпоративного досвіду я знайшла себе в ролі офіціантки. Мене стільки разів принижували, але я багато чого навчилась. Одним словом, я не суджу людей за їхню роботу — і ви теж не повинні", — написала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про письменницю Аґнес Лі, яка була абсолютно спустошеною після того, як ніхто не прийшов до неї на автограф-сесію. На відео, опублікованому в TikTok, можна побачити дівчину зі стосами примірників роману, до якого ніхто не виявив жодного інтересу.

А от подружня пара віком 40+ поділилася відео курйозного моменту, коли вони повідомляють батькам чоловіка, Джеррі та Роберті, що знову чекають на дитину.