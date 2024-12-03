Офіціантка забрала у чоловіка тарілку з їжею: його реакцію повторити неможливо (відео)

У чоловіка був дуже розгублений вигляд — він з гнівом подивився в бік офіціантки, перш ніж зрозуміти, що це розіграш.

Батько сімейства, якого звуть Адада, був настільки шокований, що не міг вимовити жодного слова протесту, коли офіціантка без дозволу забрала його тацю з їжею. Як з’ясувалося пізніше, родина вирішила таким чином розіграти його, щоб побачити реакцію. Відповідне відео з’явилося у TikTok й швидко стало популярним.

На записі можна побачити, як працівниця закладу в Мічигані (США) підходить до столу й забирає тацю, коли клієнт тільки почав їсти свій бургер та картоплю фрі. В цей момент у чоловіка дуже розгублений вигляд — він з гнівом подивився в бік офіціантки, перш ніж зрозуміти, що це розіграш.

Відео, яке опублікувала дочка Адада — Лорена, вже зібрало понад 15,2 млн переглядів, а також тисячі реакцій та коментарів від глядачів з усього світу.

На записі можна побачити текст: "Ми попросили офіціантку забрати їжу, поки він їсть! Не дивно, що він так спокійно до цього поставився".

Пізніше Лорена опублікувала ще один кліп, на якому батько сміється разом з усією родиною.

"Вона зробила це так впевнено", — написав один з користувачів мережі;

"Мене насмішило, як він чекав, що хтось помітить це і допоможе повернути їжу", — додав інший;

"Він подивився на стіл, аби переконатися, що бачить все правильно, ха-ха", — підмітив наступний юзер;

Ще один учасник обговорення зауважив: "Він дивиться на всіх, мовляв, "ви щойно також це бачили".

Нагадаємо, офіціантка "Октоберфесту" вразила весь світ після того, як з'явилися кадри, на яких вона без будь-якої допомоги несе 13 величезних кухлів пива в одному з барів Мюнхена (Німеччина).

Крім того, мрія офіціантки Тонди Дікерсон зі США про перемогу в лотерею швидко перетворилася на жах після того, як квиток, отриманий нею як чайові під час роботи, приніс їй приз у 10 млн доларів.