Официантка забрала у мужчины тарелку с едой: его реакцию повторить невозможно (видео)

У мужчины был очень растерянный вид — он с гневом посмотрел в сторону официантки, прежде чем понять, что это розыгрыш.

Отец семейства, которого зовут Адада, был настолько шокирован, что не мог произнести ни одного слова протеста, когда официантка без разрешения забрала его поднос с едой. Как выяснилось позже, семья решила таким образом разыграть его, чтобы увидеть реакцию. Соответствующее видео появилось в TikTok и быстро стало популярным.

На записи можно увидеть, как работница заведения в Мичигане (США) подходит к столу и забирает поднос, когда клиент только начал есть свой бургер и картошку фри. В этот момент у мужчины очень растерянный вид — он с гневом посмотрел в сторону официантки, прежде чем понять, что это розыгрыш.

Видео, которое опубликовала дочь Адада — Лорена, уже собрало более 15,2 млн просмотров, а также тысячи реакций и комментариев от зрителей со всего мира.

На записи можно увидеть текст: "Мы попросили официантку забрать еду, пока он ест! Неудивительно, что он так спокойно к этому отнесся".

Позже Лорена опубликовала еще один клип, на котором отец смеется вместе со всей семьей.

"Она сделала это так уверенно", — написал один из пользователей сети;

"Меня насмешило, как он ждал, что кто-то заметит это и поможет вернуть еду", — добавил другой;

"Он посмотрел на стол, чтобы убедиться, что видит все правильно, ха-ха", — подметил следующий юзер;

Еще один участник обсуждения написал: "Он смотрит на всех, мол, "вы только что также это видели".

Напомним, официантка "Октоберфеста" поразила весь мир после того, как появились кадры, на которых она без какой-либо помощи несет 13 огромных кружек пива в одном из баров Мюнхена (Германия).

Кроме того, мечта официантки Тонды Дикерсон из США о победе в лотерею быстро превратилась в ужас после того, как билет, полученный ею в качестве чаевых во время работы, принес ей приз в 10 млн долларов.