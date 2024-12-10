Цензурних слів не знайшлось: пара віком 40+ розповідає батькам про чергову вагітність (відео)

Коли 42-річна Ніколь Джексон та її 46-річний чоловік Скотт дізналися, що чекають дитину, це стало для них повною несподіванкою.

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Подружня пара віком 40+ поділилася відео курйозного моменту, коли вони повідомляють батькам чоловіка, Джеррі та Роберті, що знову чекають на дитину. Встановивши приховану камеру на столі, вони вручили дідусеві та бабусі спеціально виготовлений фальшивий скретч-квиток, після заповнення якого одержувач має дізнатися про виграш дитини. Їхня реакція потрапила на відео й швидко завірусилась у мережі.

До слова, коли 42-річна Ніколь Джексон та її 46-річний чоловік Скотт дізналися, що чекають дитину, це стало для них повною несподіванкою, але в найкращому сенсі цього слова.

"Це наш з чоловіком другий шлюб, у нього є двоє синів, 27 і 21 рік, у мене також двоє хлопчиків, 19 і 15 років. Страшно думати про те, що доведеться все починати спочатку, але це наша перша спільна дитина, тому було дивовижне відчуття. Скоро тут з'явиться маленька версія нас обох", — розповіла Джексон, яка живе у Південній Каліфорнії (США), в інтерв'ю журналу Newsweek.

На відео можна побачити, як Джеррі дряпає фальшиву скретч-картку.

"Ти щось виграв?" — запитує його Джексон. "У нас буде дитина, номер 33", — відповідає він. Роберта починає сміятися сама до себе, можливо, трохи не розуміючи, що відбувається. "Нехай краще перевірять", — відповідає вона.

Врешті-решт, після нетривалої паузи дідусь запитує у пари: "Ви чекаєте дитину?". Скотт підтверджує: "Ніколь вагітна". За кадром чути набір нецензурних слів. Його батько відповідає: "Не може бути! У твоєму віці?". Роберта не може втриматися від сміху.

Відео, опубліковане в TikTok, стало вірусним, зібравши понад 1,3 мільйона переглядів.

"Я сподіваюся, що люди просто побачать, наскільки ми були щасливі відсвяткувати цю новину. Можливо, хтось з них змінить своє негативне ставлення до вагітності у старшому віці", — резюмувала Ніколь.

Нагадаємо, раніше Фокус опублікував відео возз'єднання молодого хлопця та його коханої з несподіваною реакцією на це їхніх друзів. Курйозний момент зафіксувала камера, коли юнак заходить у кімнату, де на нього ніхто не чекав.

Крім того, скорботна дочка, яка їхала в авто позаду катафалка свого батька у день похорону, не могла стримати емоцій, проїжджаючи повз його колишнє місце роботи. Жінка була приємно здивована, побачивши, наскільки зворушливо колеги вшановують пам’ять покійного.