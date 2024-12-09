Дочка не могла стримати сліз, коли побачила, що відбулось на похороні її батька (відео)

Еллісон поділилася зворушливим відео, щоб згадати свого тата і розповісти про його добрі вчинки іншим людям.

Скорботна дочка, яка їхала в авто позаду катафалка свого батька у день похорону, не могла стримати емоцій, проїжджаючи повз його колишнє місце роботи. Жінка була приємно здивована, побачивши, наскільки зворушливо колеги вшановують пам’ять покійного. Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

У ролику можна побачити, як Еллісон Кордіш-Такер їде в авто на пасажирському сидінні й через скло фільмує, як колеги її батька, педіатра Фостера Кордіш-молодшого, вишикувалися вздовж дороги, якою проїжджає катафалк.

Повідомляється, що він відкрив свою приватну педіатричну практику в 1975 році й упродовж наступних п’яти десятиліть робив для своїх пацієнтів усе, що було в його силах.

"Він був відданий своїй справі, хорошим чоловіком та батьком. Можу пригадати багато випадків, коли тато приймав дітей, батьки яких не могли дозволити собі заплатити за лікування. Натомість вони вручали йому якісь символічні подарунки", — розповіла в інтерв'ю журналу Newsweek його дочка, Еллісон Кордіш-Такер.

Протягом останнього року Кордіш мужньо боровся з ускладненнями, що виникли після операції із заміни колінного суглоба. На жаль, чоловік помер 10 жовтня. День похорону був вкрай важким для його вдови, Барбари, чотирьох їхніх дітей, а також онуків.

Церемонія прощання Фото: TikTok

Еллісон поділилася відео, щоб згадати свого батька і розповісти про його добрі вчинки іншим людям.

"Мій тато був для мене всім. Приємно бачити, скільки колег вшанували його пам’ять. Люди повинні бути добрими й підтримувати одне одного", — резюмує дочка покійного.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що родина із США подала позов до суду на похоронне бюро, яке начебто переплутало 81-річного Еддісона Дженкінса, який пішов з життя у лютому 2023 року, з тілом іншим чоловіком. Коли вдова та діти покійного підійшли до труни, аби віддати останню шану, то з жахом усвідомили, що це не їхній родич.

А от у Пітерсфілді (Велика Британія) сім'я влаштувала померлому "вибухові проводи", похоронивши його з розмахом. Рідні змішали його прах разом з порохом та запустили в повітря разом з феєрверком.