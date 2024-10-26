"Вибухові проводи": в Англії сім'я поховала свого дідуся "з феєрверком" (фото)
Журналісти розповідають, що сім'я спочатку планувала похоронити його як вікінга, однак зараз такий спосіб поховання є незаконним. Тому близькі вирішили йому влаштувати незвичайні похорони з феєрверком.
В Пітерсфілді (Велика Британія) сім'я влаштувала померлому "вибухові проводи", похоронивши його за допомогою феєрверку. Рідні змішали його прах разом з порохом та запустили в повітря разом з феєрверком. Про це розповідає Daily Mail.
Все відбулось на заході сонця, коли воно сідало над морем. Феєрверк вибухав прямо над водоймою та освітлював небо червоними та помаранчевими кольорами.
"Феєрверк покрили вазеліном, а потім занурили в попіл, так що попіл покрив верхню частину феєрверка. Це єдиний спосіб, який ми змогли вигадати, і він спрацював! Це було надзвичайно значуще, ми всі відчували, що він був там із нами, і це був просто найемоційніший спосіб попрощатися", — розповідали члени сім'ї.
Спочатку сім'я хотіла поховати дідуся як вікінга, однак члени сім'ї зрозуміли, що це неможливо, тому зупинились на іншому способі.
"Він казав, що хоче поховати його у стилі вікінгів, що, очевидно, зараз є абсолютно незаконним, а йому подобалися феєрверки, тому вони вирішили, що це буде найкращим варіантом", — розповіла онука Пейдж Андерсон.
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