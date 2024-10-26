"Вибухові проводи": в Англії сім'я поховала свого дідуся "з феєрверком" (фото)

Журналісти розповідають, що сім'я спочатку планувала похоронити його як вікінга, однак зараз такий спосіб поховання є незаконним. Тому близькі вирішили йому влаштувати незвичайні похорони з феєрверком.

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В Пітерсфілді (Велика Британія) сім'я влаштувала померлому "вибухові проводи", похоронивши його за допомогою феєрверку. Рідні змішали його прах разом з порохом та запустили в повітря разом з феєрверком. Про це розповідає Daily Mail.

Все відбулось на заході сонця, коли воно сідало над морем. Феєрверк вибухав прямо над водоймою та освітлював небо червоними та помаранчевими кольорами.

"Феєрверк покрили вазеліном, а потім занурили в попіл, так що попіл покрив верхню частину феєрверка. Це єдиний спосіб, який ми змогли вигадати, і він спрацював! Це було надзвичайно значуще, ми всі відчували, що він був там із нами, і це був просто найемоційніший спосіб попрощатися", — розповідали члени сім'ї.

Спочатку сім'я хотіла поховати дідуся як вікінга, однак члени сім'ї зрозуміли, що це неможливо, тому зупинились на іншому способі.

"Він казав, що хоче поховати його у стилі вікінгів, що, очевидно, зараз є абсолютно незаконним, а йому подобалися феєрверки, тому вони вирішили, що це буде найкращим варіантом", — розповіла онука Пейдж Андерсон.

У Великій Британії сім'я поховала дідуся "у феєрверці" Фото: Dailymail.co.uk

Нагадаємо, на початку жовтня житель Великої Британії вирушив до Єгипту, щоб виконати незвичайне бажання своєї покійної матері. Її останнім проханням було, щоб її поховали в одному зі стародавніх храмів цієї країни.

Тим часом в Єгипті археологам вдалося виявити гробницю доньки правителя провінції Асьют, яка жила в період Середнього царства в Стародавньому Єгипті (2030 — 1640 рік до н.е.). Вона була похована в труні, яка знаходилася всередині іншої труни.