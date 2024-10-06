Труна всередині труни: виявлено незвичайне поховання дочки давньоєгипетського правителя (фото)

Археологи виявили гробницю, якій 4000 років, де була похована дочка правителя однієї з найбагатших провінцій Стародавнього Єгипту того часу.

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Представники Міністерства туризму і старожитностей Єгипту повідомили про те, що археологам вдалося виявити гробницю доньки правителя провінції Асьют, яка жила в період Середнього царства в Стародавньому Єгипті (2030 — 1640 рік до н.е.). Вона була похована в труні, яка знаходилася всередині іншої труни, пише Live Science.

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За словами Кетлін Куні з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, США, яка не брала участі в розкопках, виявлення відразу двох цілих трун періоду Середнього царства є досить незвичайною знахідкою. Труни не тільки добре збереглися, але на них також залишилися написи, які допомагали померлим знайти дорогу в потойбічний світ, згідно з віруваннями древніх єгиптян.

За словами Керолайн Арбакл з Університету Саскачевану, Канада, яка не брала участі в розкопках, вивчення виявлених текстів допоможе краще зрозуміти, як стародавні єгиптяни уявляли собі загробне життя.

Згідно з повідомленням Міністерства туризму і старожитностей Єгипту, в похованні було виявлено останки дочки правителя провінції Асьют на ім'я Іді. Це була одна з найбагатших провінцій періоду Середнього царства. Іді жила за часів правління фараона Сенусерта I, який правив Стародавнім Єгиптом з 1961 до 1917 року до н.е.

Труни не тільки добре збереглися, але на них також залишилися написи, які допомагали померлим знайти дорогу в потойбічний світ, згідно з віруваннями стародавніх єгиптян Фото: Live Science

Хоча сама гробниця була розграбована ще тисячі років тому, частини скелета Іді добре збереглися. Аналіз останків показав, що жінка померла у віці до 40 років і мала вроджений дефект на одній нозі.

Іді була похована у двох трунах. Одна знаходилася всередині іншої. Більша труна має довжину 2,6 метра, а менша — 2,3 метра. Археологи також виявили залишки кришки труни та дві дерев'яні фігурки.

Одна з фігурок зображує жінку, якою могла бути Іді. Якщо це так, то цей артефакт має велику цінність ще й тому, що подібних похоронних предметів, що зображають померлих людей, знайдено дуже мало, каже Куні.

Одна з фігурок зображує жінку, якою могла бути Іді Фото: Live Science

Вчені вважають, що друга фігурка, яка зображає жінку, може бути символом душі померлої, яка вирушила в загробний світ.

Фокус уже писав про те, що названо найбільшу літаючу істоту на Землі. Вчені виявили скам'янілі стародавні останки і вони можуть належати найбільшій літаючій тварині, яка коли-небудь жила на нашій планеті.

Також Фокус писав про те, що в Туреччині знайшли незвичайне поховання, якому 1800 років. Вчені вважають, що люди, поховані в саркофазі, мали високий статус у суспільстві. Вони могли бути громадянами вищого класу або членами духовенства.