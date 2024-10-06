Гроб внутри гроба: обнаружено необычное захоронение дочери древнеегипетского правителя (фото)

Археологи обнаружили гробницу, которой 4000 лет, где была похоронена дочь правителя одной из самых богатых провинций Древнего Египта того времени.

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Представители Министерства туризма и древностей Египта сообщили о том, что археологам удалось обнаружить гробницу дочери правителя провинции Асьют, которая жила в период Среднего царства в Древнем Египте (2030 – 1640 год до н.э.). Она была похоронена в гробу, который находился внутри другого гроба, пишет Live Science.

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По словам Кэтлин Куни из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США, которая не принимала участи в раскопках, обнаружение сразу двух целых гробов периода Среднего царства является достаточно необычной находкой. Гробы не только хорошо сохранились, но на них также остались надписи, которые помогали умершим найти дорогу в загробный мир, согласно верованиям древних египтян.

По словам Кэролайн Арбакл из Университета Саскачевана, Канада, которая не принимала участие в раскопках, изучение обнаруженных текстов поможет лучше понять, как древние египтяне представляли себе загробную жизнь.

Согласно сообщению Министерства туризма и древностей Египта, в захоронении были обнаружены останки дочери правителя провинции Асьют по имени Иди. Это была одна из самых богатых провинций периода Среднего царства. Иди жила во времена правления фараона Сенусерта I, который правил Древним Египтом с 1961 по 1917 год до н.э.

Гробы не только хорошо сохранились, но на них также остались надписи, которые помогали умершим найти дорогу в загробный мир, согласно верованиям древних египтян Фото: Live Science

Хотя сама гробница была разграблена еще тысячи лет назад, части скелета Иди хорошо сохранились. Анализ останков показал, что женщина умерла в возрасте до 40 лет и у нее был врожденный дефект на одной ноге.

Иди была похоронена в двух гробах. Один находился внутри другого. Больший гроб имеет длину 2,6 метра, а меньший – 2,3 метра. Археологи также обнаружили остатки крышки гроба и две деревянные фигурки.

Одна из фигурок изображает женщину, которой могла быть Иди. Если это так, то данный артефакт имеет большую ценность еще и потому, что подобных погребальных предметов, изображающих умерших людей, найдено очень мало, говорит Куни.

Одна из фигурок изображает женщину, которой могла быть Иди Фото: Live Science

Ученые считают, что вторая фигурка, изображающая женщину, может быть символов души умершей, которая отправилась в загробный мир.

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