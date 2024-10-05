3,5-метровый Дракула с огромными крыльями: названо самое большое летающее существо на Земле (фото)

Исследователи обнаружили окаменевшие древние останки и они могут принадлежать самому крупному летающему животному, которое когда-либо видел мир.

Related video

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела стать домом для невероятного количества живых существ. Некоторые из них давно вымерли и все, что нам известно о них, основано на окаменевших останках, а другие процветают по сей деть, пишет IFLScience.

Не секрет, что самым большим животным на планете является синий кит, но что насчет тех, кто мог летать? Исследователи считают, что самым крупным летающим животным за всю историю Земли, вероятно, был "Дракула" 3,5 метра в высоту. Это может показаться странным, но ученые считают, что он действительно существовал.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Речь идет о птерозавре, чей рост достигал 3,5 метра, а размах крыльев превышал длину большого автобуса. Исследователи прозвали этого гиганта "Дракулой", поскольку окаменелые останки птерозавра были обнаружены в Трансильвании (Румыния). Отметим, что точный вид птерозавра до сих пор остается загадкой, но ученые считают, что он принадлежал к Azhdarchidae — семейство птерозавров, живших в позднем меловом периоде и хорошо известных огромными размерами.

Птерозавр "Дракула" выставлен в Германии Фото: Altmühltal Dinosaur Museum

Внушительные размеры "Дракулы" заставили ученых задуматься: был ли он способен летать? Если да, это, вероятно, делало бы его самым большим летающим существом на планете. Проблема заключалась в том, что найденные останки были фрагментированными, а потому ученым было сложно ответить однозначно. Впрочем, недавние исследования показали, что даже некоторые из самых крупных птерозавров, скорее всего, могли летать.

Не менее важный вопрос заключается в том, как "Дракула" и другие его подобные птерозавры смогли стать такими огромными. Новое исследование было проведено командой из Университета Лестера и в нем ученые изучили эволюционную историю птерозавров через призму окаменелых рук и ног древних существ.

Ученым также удалось выявить отчетливый сдвиг в середине юрского периода, когда анатомия рук и ног птерозавров стала больше походить на анатомию животных, живущих на планете. По словам соавтора исследования, доктора Дэвида Анвина, у ранних птерозавров задние конечности были соединены летательной мембраной, что, похоже, сильно затрудняло движение их ног и ходьбу в целом.

Реконструкция птерозавра, названного "Дракула" Фото: Rudolf Hima

Находки показывают, что в более поздний период у продвинутых птерозавров мембрана уже разделилась вдоль средней линии — это позволило каждой задней конечности двигаться независимо. Исследователи считают, что этот виток эволюции, по сути, стал ключевым нововведением, которое в сочетании с изменениями в руках и ногах птерозавров значительно улучшило их способность передвигаться по суше.

Доктор Анвин с коллегами считает, что именно это стало ключом к открытию более крупных тез. Освободившись от ограничений, связанных с лазанием, эти поздние птерозавры смогли вырасти до огромных размеров, а некоторые виды стали настоящими гигантами мезозоя

Команда утверждает, что полученные ими результаты являются примером того, почему выход за рамки определенных особенностей часто является одним из лучших способов сделать новые открытия.

Ранее Фокус писал о том, как самому большому животному на Земле удалось пережить геноцид.