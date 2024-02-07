Вступил в союз с другим видом. Как самому большому животному на Земле удалось пережить геноцид

Исследователи обнаружили, что гибриды синих китов и финвалов встречаются в океане намного чаще, чем считалось ранее, и именно союз помог им выжить.

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Синие киты представляют собой вид усатых китов, длина которых может достигать 33 метров, что делает их крупнейшим животным из всех, что когда-либо существовало на Земле. Североатлантические синие киты были почти полностью уничтожены китобойным промыслом всего за несколько событий, но, к счастью, смогли выжить, пишет IFLScience.

Сегодня их популяция все еще не восстановилась полностью после охоты китобоев — этот вид считается находящимся под угрозой исчезновения. Нынешние оценки ученых указывают на то, что в восточной части бассейна Северной Атлантики сегодня обитает лишь от 4000 до 5000 синих китов. В других уголках мира также встречаются другие популяции синих китов, однако их численность до сих пор неизвестна.

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В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении геномов десятков североатлантических синих китов, в том числе современных особей и тех, что хранятся в исторических музейных коллекциях. В результате ученые обнаружили, что около 3,5% генома североатлантического синего кита произошло от финвала в результате скрещивания.

Финвалы также принадлежат к семейству усатых китов и способны достигать 26 метров, что делает их вторыми по длине китообразными на Земле. Ученые отмечают, что гибридизация двух этих видов была и ранее замечена учеными, однако они не подозревали о ее масштабах.

Любопытным кажется то, что эти два вида усатых китов разошлись на эволюционном генеалогическом древе около 8,35 миллиона лет назад. При этом их гибридизация оказалась на достаточно высоком уровне. Также ученые обнаружили, что гибриды синих китов и финвалов отличаются высокой плодовитостью и способностью производить собственное потомство. В большинстве разные виды не смогли бы иметь потомство, однако наука доказывает, что у этого правила на самом деле много исключений.

На этом изображении изображен финвал, выходящий на поверхность моря за воздухом Фото: NOAA Fisheries

Ученые также обнаружили, что поток генов на самом деле двигался лишь в одном направлении — от финвалов к синим китам, но не наоборот. По словам соавтора исследования, экологического генетика из Университета Торонто Марка Энгстрема, пока они с коллегами не понимают, почему произошло именно так. Но, вероятно, именно это в какой-то мере помогло самому крупному животному на Земле пережить геноцид со стороны китобоев.

Команда также предполагает, что однобокий процесс гибридизации среди синих китов и финвалов может объясняться тем, что в Северной Атлантике последних значительно больше. Авторы исследования также обеспокоены тем, что, если синие киты продолжат скрещиваться с финвалами дальше, это, вероятно, может привести к некоторой потере генетической изменчивости.

Энгстрем также отмечает, что в дальнейшем они с коллегами планируют отслеживать темпы гибридизации в Северной Атлантике. Авторы исследования также опасаются, если популяция синих китов не увеличится с нынешнего низкого уровня, вероятно, со временем произойдет снижение гетерозиготности.

Ранее Фокус писал о том, что найден скелет самого тяжелого животного в истории Земли: более 20 м в длину и весом до 340 тонн.