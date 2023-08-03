Найден скелет самого тяжелого животного в истории Земли: более 20 м в длину и весом до 340 тонн (фото)

Исследователи полагают, что размеры этого древнего гиганта весьма превосходили размеры синего кита, который до этого момента считался на планете рекордсменом.

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Охотники за окаменелостями обнаружили останки огромного и давно вымершего кита в пустыне на юге Перу, который около 40 миллионов лет назад патрулировал местные прибрежные воды. Исследователи изучили окаменелости и теперь предполагают, что им удалось обнаружить скелет самого тяжелого существа за всю историю Земли, пишет The Guardian.

До этого момента звание самого тяжелого существа в мире удерживал синий кит, но теперь ученые полагают, что древний кит, живший десятки миллионов лет назад на нашей планете, может обойти его. Несмотря на то, что гигантский кит уступал синему киту в длине — 20 метров против 25, его вес был значительно больше, чем у синего кита — ученые считают, что представители древнего вида могли весить от 85 до 340 тонн.

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По словам соавтора исследования, палеонтолога из Пизанского университета, Альберто Колларета, они обнаружили скелет давно вымершего кита в скале в пустыне Ика на юге Перу. Исследователи отмечают, ранее им никогда не доводилось видеть ничего подобного — казалось, это самый тяжелый скелет среди млекопитающих. Ученые также предполагают, что древний кит может быть самым тяжелым позвоночным из когда-либо существовавших.

3D-модель P. colossus (вверху) в сравнении с молодым синим китом (в центре) и вымершим базилозавром Cynthiacetus peruvianus Фото: Trustees of the Natural History Museum

До сих пор рекордсменом по размеру тела считался синий кит — гигантский скелет Хоуп выставлен в Музее естественной истории в Лондоне: в длину он достигает 25 метров, а весит около 4,5 тонны. Исследователи назвали новый вид древних китов Perucetus colossus в честь страны обнаружения и гигантских размеров.

В ходе исследования ученые сравнили 13 позвонков, 4 ребра и одну бедренную кость нового вида с костями близких родственников китов. Результаты свидетельствуют о том, что помимо своих огромных размеров, у древних китов, вероятно также были передние конечности, которые они использовали для ходьбы по морскому дну и маленькие рудиментарные конечности.

Кости, собранные у P. colossus Фото: Giovanni Bianucci

По словам специалиста по окаменелостям млекопитающих в Государственном музее естественной истории в Штутгарте Эли Амсон, если взять за основу самые консервативные оценки в 85 тонн, это уже приблизит нас к синему киту, который сегодня является рекордсменом. Впрочем, исследователи отмечают, велика вероятность, что в океане живут особи синих китов, которые значительно крупнее, известных человеку. С другой стороны некоторые особи только что обнаруженного древнего кита, вероятно, могли достигать рекордных 340 тонн.

Колларета с коллегами обнаружили окаменелости древнего кита еще 13 лет, однако после потребовалось много лет на подготовку к изучению. Большинство китов имеют относительно легкий скелет, что позволяет им охотиться на быстро движущуюся рыбу и других морских существ. Однако P. Colossus имел более тяжелые кости и, вероятно, был медленно плавающим падальщиком.

Исследователи отмечают, что данная находка в действительности дала важную информацию о гигантизме ранних китообразных. Не менее любопытным кажется и то, что синие киты и их предки обычно встречаются в открытом море, недавно обнаруженное существо, по-видимому, эволюционировало на мелководье.

По словам исследователя и научного сотрудника Музея естественной истории в Лондоне, который не принимал участие в работе, Трэвиса Парка, данное открытие также предполагает, что китообразные достигли экстремальной массы тела приблизительно на три десятка миллионов лет раньше, чем предполагали исследователи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, у каких животных самый большой мозг по отношению к размеру тела.