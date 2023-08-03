Знайдено скелет найважчої тварини в історії Землі: понад 20 м завдовжки й вагою до 340 тонн (фото)

Дослідники вважають, що розміри цього стародавнього гіганта вельми перевершували розміри синього кита, який до цього моменту вважався на планеті рекордсменом.

Related video

Мисливці за скам'янілостями виявили останки величезного і давно вимерлого кита в пустелі на півдні Перу, який близько 40 мільйонів років тому патрулював місцеві прибережні води. Дослідники вивчили скам'янілості та тепер припускають, що їм вдалося виявити скелет найважчої істоти за всю історію Землі, пише The Guardian.

До цього моменту звання найважчої істоти у світі утримував синій кит, але тепер вчені вважають, що стародавній кит, який жив десятки мільйонів років тому на нашій планеті, може обійти його. Попри те, що гігантський кит поступався синьому киту в довжині — 20 метрів проти 25, його вага була значно більшою, ніж у синього кита — вчені вважають, що представники стародавнього виду могли важити від 85 до 340 тонн.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавтора дослідження, палеонтолога з Пізанського університету, Альберто Колларета, вони виявили скелет давно вимерлого кита в скелі в пустелі Іка на півдні Перу. Дослідники зазначають, раніше їм ніколи не доводилося бачити нічого подібного — здавалося, це найважчий скелет серед ссавців. Учені також припускають, що стародавній кит може бути найважчим хребетним із тих, що коли-небудь існували.

3D-модель P. colossus (угорі) порівняно з молодим синім китом (у центрі) і вимерлим базилозавром Cynthiacetus peruvianus, який вимер Фото: Trustees of the Natural History Museum

Досі рекордсменом за розміром тіла вважався синій кит — велетенський скелет Хоуп виставлено в Музеї природної історії в Лондоні: у довжину він сягає 25 метрів, а важить близько 4,5 тонни. Дослідники назвали новий вид стародавніх китів Perucetus colossus на честь країни виявлення і гігантських розмірів.

Під час дослідження вчені порівняли 13 хребців, 4 ребра та одну стегнову кістку нового виду з кістками близьких родичів китів. Результати свідчать про те, що крім своїх величезних розмірів, у стародавніх китів, ймовірно, також були передні кінцівки, які вони використовували для ходьби морським дном і маленькі рудиментарні кінцівки.

Кістки, зібрані у P. colossus Фото: Giovanni Bianucci

За словами фахівчині зі скам'янілостей ссавців у Державному музеї природничої історії в Штутгарті Елі Амсон, якщо взяти за основу найконсервативніші оцінки у 85 тонн, це вже наблизить нас до синього кита, який сьогодні є рекордсменом. Утім, дослідники наголошують, велика ймовірність, що в океані живуть особини синіх китів, які значно більші за тих, що відомі людині. З іншого боку деякі особини щойно виявленого стародавнього кита, ймовірно, могли сягати рекордних 340 тонн.

Колларета з колегами виявили скам'янілості стародавнього кита ще 13 років тому, однак після знадобилося багато років на підготовку до вивчення. Більшість китів мають відносно легкий скелет, що дає їм змогу полювати на рибу та інших морських істот, які швидко рухаються. Однак P. Colossus мав важчі кістки й, ймовірно, був мерлятником і плавав повільно.

Дослідники зазначають, що ця знахідка насправді дала важливу інформацію про гігантизм ранніх китоподібних. Не менш цікавим видається і те, що сині кити та їхні предки зазвичай зустрічаються у відкритому морі, нещодавно виявлена істота, мабуть, еволюціонувала на мілководді.

За словами дослідника і наукового співробітника Музею природної історії в Лондоні, який не брав участі в роботі, Тревіса Парка, це відкриття також припускає, що китоподібні досягли екстремальної маси тіла приблизно на три десятки мільйонів років раніше, ніж припускали дослідники.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, у яких тварин найбільший мозок стосовно розміру тіла.