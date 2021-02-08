Ученые рассказали, как синие киты спасаются от морских судов (видео)

Эксперты предупреждают, что следующее десятилетие может оказаться решающим для окружающей среды и ее обитателей.

В летние месяцы, мигрируя в Южную часть Тихого океана, чтобы кормить и ухаживать за своими детенышами, киты могут сталкиваться с 1000 судами на день, пишет Live Science.

Ранее единственными доступными данными о рисках столкновения китов с кораблями в море северной Патагонии, были отчеты о реальных столкновениях, которые для китов порой становились фатальными.

Но о таких инцидентах часто не сообщают местным властям и не расписывают в больших подробностях.

"Поэтому мы на самом деле не знаем, насколько серьезна эта проблема", — сказал ведущий автор исследования Луис Бедриньяна-Романо.

Животный мир — довольно увлекательный, красивый и сложный, однако он часто сталкивается с непредвиденными ситуациями. Ученые предупреждают, что следующее десятилетие может оказаться решающим для окружающей среды Земли и ее обитателей.

За последние 16 лет ученые из Чилийского Центра синих китов собрали спутниковые данные от более чем 20 помеченных синих китов, отслеживая их миграционные маршруты и кормовое поведение.

Используя данные о движении китов и перемещении судов, для построения прогнозных компьютерных моделей, исследователи обнаружили, что киты могут ежедневно уклоняться от 700 аквакультурных судов, используемых для перевозки персонала и припасов, и, возможно, сотен других типов судов.

Это исследование происходило недалеко от Пуэрто-Монта и на полуострове Тайтао на юге Чили, где синие киты обычно собираются для кормления.

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На видео изображены движущиеся фигурки двух цветов. Синяя отображает путь синего кита в Чилийском заливе Анкуд в период с 22 по 29 марта 2019 года. А оранжевые, которых кит пытается избежать — суда чилийского аквакультурного флота.

"Здесь важно показать плотность судов, с которыми сталкиваются киты", - отметил Бедриньяна-Романо.

Однако данные отслеживания многих лодок региона были недоступны авторам исследования. Таким образом, видео показывает только суда из одного флота, и фактическое количество лодок, которых киты избегают в данный день, вероятно, больше.

"Мы знаем, что недооцениваем риски. Однако более 83% проанализированных судов принадлежали к флоту аквакультуры, поэтому мы знаем, что это единственная отрасль, формирующая морское движение в этом районе", — добавил Бедриньяна-Романо.

Эта новая карта районов повышенного риска поможет чиновникам разработать стратегии сохранения, определяющие приоритетность океанских регионов, которые синие киты посещают чаще всего.

"Перенаправление движения судов, особенно судов аквакультуры, станет важнейшим шагом для защиты этого, находящегося под угрозой исчезновения, морского вида и сохранения его океанской среды обитания. Теперь, по крайней мере, мы хотя бы знаем с чего начать поиск проблемы, так как определили горячие точки, в которых эти взаимодействия вероятны больше всего" — подытожили авторы исследования.