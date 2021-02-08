Вчені розповіли, як сині кити рятуються від морських судів (відео)

Експерти попереджають, що наступне десятиліття може виявитися вирішальним для навколишнього середовища і його мешканців.

У літні місяці, мігруючи у Південну частину Тихого океану, щоб годувати і доглядати за своїми дитинчатами, кити можуть стикатися з 1000 і більше суден на день, пише Live Science.

Раніше єдиними доступними даними про ризики зіткнення китів з кораблями в морі північної Патагонії, були звіти про реальні зіткнення, які для китів часом ставали фатальними.

Але про такі інциденти часто не повідомляють місцевій владі і не розписують детально.

"Тому ми насправді не знаємо, наскільки серйозна ця проблема", — сказав провідний автор дослідження Луїс Бедріньяна-Романо.

Тваринний світ — досить захопливий, красивий і складний, проте він часто стикається з непередбаченими ситуаціями. Вчені попереджають, що наступне десятиліття може виявитися вирішальним для навколишнього середовища Землі і його мешканців.

За останні 16 років вчені з Чилійського Центру синіх китів зібрали супутникові дані від більше ніж 20 помічених синіх китів, відстежуючи їх міграційні маршрути і кормову поведінку.

Використовуючи дані про рух китів і переміщення суден, для побудови прогнозних комп'ютерних моделей, дослідники виявили, що кити можуть щодня ухилятися від 700 аквакультурних суден, що використовуються для перевезення персоналу і припасів, і, можливо, сотень інших типів суден.

Це дослідження відбувалося недалеко від Пуерто-Монта і на півострові Тайтай на півдні Чилі, де сині кити зазвичай збираються для годування.

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На відео зображено рухомі фігурки двох кольорів. Синя відображає шлях синього кита в Чилійській затоці Анкуд у період з 22 по 29 березня 2019 року. А помаранчеві, яких кит намагається уникнути — судна чилійського аквакультурного флоту.

"Тут важливо показати щільність суден, з якими стикаються кити", — зазначив Бедріньяна-Романо.

Однак дані відстеження багатьох човнів регіону були недоступні авторам дослідження. Таким чином, відео показує тільки судна з одного флоту, і фактична кількість човнів, яких кити уникають у певний день, імовірно, більша.

"Ми знаємо, що недооцінюємо ризики. Однак більше 83% проаналізованих судів належали до флоту аквакультури, тому ми знаємо, що це єдина галузь, яка формує морський рух у цьому районі", — додав Бедріньяна-Романо.

Ця нова карта районів підвищеного ризику допоможе чиновникам розробити стратегії збереження, що визначають пріоритетність океанських регіонів, які сині кити відвідують найчастіше.

"Перенаправлення руху суден, особливо судів аквакультури, стане найважливішим кроком для захисту цього, що знаходиться під загрозою зникнення, морського виду і збереження його океанської середовища проживання. Тепер, принаймні, ми хоча б знаємо з чого почати пошук проблеми, оскільки визначили гарячі точки, в яких ці взаємодії вірогідні найбільше" — підсумували автори дослідження.