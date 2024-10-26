"Взрывные проводы": в Англии семья похоронила своего дедушку "с фейерверком" (фото)

Журналисты рассказывают, что семья изначально планировала похоронить его как викинга, однако сейчас такой способ захоронения является незаконным. Поэтому близкие решили ему устроить необычные похороны с фейерверком.

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В Питерсфилде (Великобритания) семья устроила умершему "взрывные проводы", похоронив его с помощью фейерверка. Родные смешали его прах вместе с порохом и запустили в воздух вместе с фейерверком. Об этом рассказывает Daily Mail.

Все произошло на закате солнца, когда оно садилось над морем. Фейерверк взрывался прямо над водоемом и освещал небо красными и оранжевыми цветами.

"Фейерверк покрыли вазелином, а затем погрузили в пепел, так что пепел покрыл верхнюю часть фейерверка. Это единственный способ, который мы смогли придумать, и он сработал! Это было чрезвычайно значимо, мы все чувствовали, что он был там с нами, и это был просто самый эмоциональный способ попрощаться", — рассказывали члены семьи.

Сначала семья хотела похоронить дедушку как викинга, однако члены семьи поняли, что это невозможно, поэтому остановились на другом способе.

"Он говорил, что хочет похоронить его в стиле викингов, что, очевидно, сейчас является абсолютно незаконным, а ему нравились фейерверки, поэтому они решили, что это будет лучшим вариантом", — рассказала внучка Пейдж Андерсон.

В Великобритании семья похоронила дедушку "в фейерверке" в Великобритании Фото: Dailymail.co.uk

Напомним, в начале октября житель Великобритании отправился в Египет, чтобы исполнить необычное желание своей покойной матери. Ее последней просьбой было, чтобы ее похоронили в одном из древних храмов этой страны.

Тем временем в Египте археологам удалось обнаружить гробницу дочери правителя провинции Асьют, которая жила в период Среднего царства в Древнем Египте (2030 — 1640 год до н.э.). Она была похоронена в гробу, который находился внутри другого гроба.