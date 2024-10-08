Последнее желание: мужчина пытался тайно захоронить прах матери в египетском храме (фото)

Женщина была большой поклонницей Египта и часто посещала эту страну. Умирая, она попросила сына исполнить ее последнюю волю, и тот придумал план, как ее осуществить.

Related video

Житель Великобритании отправился в Египет, чтобы выполнить необычное желание своей покойной матери. Ее последней просьбой было, чтобы ее похоронили в одном из древних храмов этой страны. Об этом пишет Daily Wrap.

Британка была большой поклонницей Египта и часто посещала эту страну. На смертном одре она попросила сына исполнить ее последнюю волю. Мужчина разработал план, как это осуществить, и отправился в провинцию Асуан, где расположен знаменитый ритуальный комплекс Абу-Симбел. С собой он привез урну с прахом матери. Однако охрана не позволила ему оставить прах в храме.

Мужчину задержали и доставили в полицию, где он объяснил свои мотивы.

Иллюстративное фото Фото: Everlasting Memories

По словам Ахмеда Масуда, главного инспектора по древностям в Абу-Симбеле, британца не арестовали, а кувшин с прахом его матери вернули ему. Более того, мужчину пустили на территорию храма. Тем не менее, он официально согласился в письменной форме, что не будет пытаться захоронить прах своей матери на этом или любом другом археологическом объекте, поскольку это нарушило бы египетские законы.

Археологический памятник Абу-Симбел состоит из комплекса из двух храмов, построенных между 1264 и 1244 годами до н. э. во время правления фараона Рамзеса II. Храмы Рамзеса II и Нефертари были высечены в скале.

Ранее Фокус сообщал, что поддельный Брэд Питт обманул двух жительниц Испании на 325 тысяч евро. Злоумышленники тщательно изучали профили женщин в соцсетях, составляя подробные психологические портреты, чтобы потом использовать их уязвимые места.

Также стало известно, что мужчина, который врезался в замаскированный военный вертолет, получит 3,3 млн долларов. Пострадавший Джефф Смит требовал 9,5 млн долларов в качестве возмещения ущерба, чтобы покрыть медицинские расходы и утраченный заработок. Недавно громкое дело было рассмотрено в суде.