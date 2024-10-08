Останнє бажання: чоловік намагався таємно поховати прах матері в єгипетському храмі (фото)

Жінка була великою прихильницею Єгипту і часто відвідувала цю країну. Помираючи, вона попросила сина виконати її останню волю, і той придумав план, як її здійснити.

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Житель Великої Британії вирушив до Єгипту, щоб виконати незвичайне бажання своєї покійної матері. Її останнім проханням було, щоб її поховали в одному зі стародавніх храмів цієї країни. Про це пише Daily Wrap.

Британка була великою прихильницею Єгипту і часто відвідувала цю країну. На смертному одрі вона попросила сина виконати її останню волю. Чоловік розробив план, як це здійснити, і вирушив до провінції Асуан, де розташований знаменитий ритуальний комплекс Абу-Сімбел. Із собою він привіз урну з прахом матері. Однак охорона не дозволила йому залишити прах у храмі.

Чоловіка затримали і доставили в поліцію, де він пояснив свої мотиви.

Ілюстративне фото Фото: Everlasting Memories

За словами Ахмеда Масуда, головного інспектора зі старожитностей в Абу-Сімбелі, британця не заарештували, а глечик із прахом його матері повернули йому. Ба більше, чоловіка пустили на територію храму. Проте він офіційно погодився в письмовій формі, що не намагатиметься поховати прах своєї матері на цьому або будь-якому іншому археологічному об'єкті, оскільки це порушило б єгипетські закони.

Археологічна пам'ятка Абу-Сімбел складається з комплексу з двох храмів, побудованих між 1264 і 1244 роками до н. е. під час правління фараона Рамзеса II. Храми Рамзеса II і Нефертарі були висічені в скелі.

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