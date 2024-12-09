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МирФан

Дочь не могла сдержать слез, когда увидела, что произошло на похоронах ее отца (видео)

Женщина показала трогательное видео, как коллеги почтили память ее отца
Фото: TikTok | Похороны врача поразили его дочь

Эллисон поделилась трогательным видео, чтобы вспомнить своего папу и рассказать о его добрых поступках другим людям.

Скорбящая дочь, которая ехала в авто позади катафалка своего отца в день похорон, не могла сдержать эмоций, проезжая мимо его бывшего места работы. Женщина была приятно удивлена, увидев, насколько трогательно коллеги чтят память покойного. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в TikTok.

В ролике можно увидеть, как Эллисон Кордиш-Такер едет в авто на пассажирском сиденье и через стекло снимает, как коллеги ее отца, педиатра Фостера Кордиш-младшего, выстроились вдоль дороги, по которой проезжает катафалк.

Сообщается, что он открыл свою частную педиатрическую практику в 1975 году и на протяжении следующих пяти десятилетий делал для своих пациентов все, что было в его силах.

"Он был предан своему делу, хорошим мужем и отцом. Могу вспомнить много случаев, когда папа принимал детей, родители которых не могли позволить себе заплатить за лечение. Вместо этого они вручали ему какие-то символические подарки", — рассказала в интервью журналу Newsweek его дочь, Эллисон Кордиш-Такер.

В течение последнего года Кордиш мужественно боролся с осложнениями, возникшими после операции по замене коленного сустава. К сожалению, мужчина скончался 10 октября. День похорон был крайне тяжелым для его вдовы, Барбары, четырех их детей, а также внуков.

Женщина показала трогательное видео, как коллеги почтили память ее отца Fullscreen
Церемония прощания
Фото: TikTok

Эллисон поделилась видео, чтобы вспомнить своего отца и рассказать о его добрых поступках другим людям.

"Мой папа был для меня всем. Приятно видеть, сколько коллег почтили его память. Люди должны быть добрыми и поддерживать друг друга", — резюмирует дочь покойного.

Напомним, ранее Фокус писал, что семья из США подала иск в суд на похоронное бюро, которое якобы перепутало 81-летнего Эддисона Дженкинса, который ушел из жизни в феврале 2023 года, с телом другого мужчины. Когда вдова и дети покойного подошли к гробу, чтобы отдать последний долг, то с ужасом осознали, что это не их родственник.

А вот в Питерсфилде (Великобритания) семья устроила умершему "взрывные проводы", похоронив его с размахом. Родные смешали его прах вместе с порохом и запустили в воздух вместе с фейерверком.