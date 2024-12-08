"Бажаю всім такого": жінка показала, чим займається її чоловік, поки вона на роботі (відео)

Еббі Екель каже, що її чоловік поводиться як цілком компетентний та дієздатний дорослий, який дбає про свою оселю та піклується про те, який вигляд вона має.

Жінка показала на відео, чим займається її чоловік, поки вона на роботі. Вона стверджує, що опублікувала вірусний ролик не для того, аби похвалити свого коханого, просто хоче продемонструвати іншим жінкам, як потрібно розподіляти домашні обов’язки.

Еббі Екель живе у Канзасі (США) зі своїм чоловіком та дітьми. Нещодавно американка провела екскурсію своїм бездоганно чистим будинком з розвішеними прикрасами до Різдва — й після цього прокинулась зіркою соціальних мереж.

"Ось, як воно — бути в шлюбі з компетентним та здібним чоловіком", — зазначила Еббі в описі до ролика, що зібрав понад 7,5 мільйонів переглядів, безліч вподобань, репостів та інших реакцій від захоплених глядачів.

Коли матір повернулась ввечері додому, то побачила, що весь будинок прибраний, свічки запалені й розвішаний новорічний декор, зокрема у дитячих кімнатах.

"Я не складала йому список, що потрібно зробити. Просто пішла на роботу й ось повернулась. Мій чоловік поводиться як цілком компетентний та дієздатний дорослий, який дбає про свою оселю, піклується про те, який вигляд вона має, хоче на рівних брати участь у створенні чарівного Різдва для нашої сім'ї. На жаль, це не норма. Більшість жінок несуть непропорційний тягар домашньої праці та догляду за дітьми, а це виснажує", — стверджує жінка в інтерв’ю журналістам Newsweek.

Чоловік Еббі прибирає в хаті Фото: TikTok

Користувачі мережі активно долучились до обговорення цієї теми.

"Чесно кажучи, це мене вражає. Ніколи в житті не бачила, щоб чоловік так робив";

"Бажаю всім мати такого чоловіка";

"Не можу уявити, щоб мій теперішній хлопець коли-небудь зробив щось подібне, чи маю я просто змиритися з цим, чи…";

"На жаль, я не такий чоловік, але хочу стати таким. Дякую за те, що даєте натхнення, а не принижуєте. Я справді намагаюся".

Пані Екель додає, що у неї росте двоє маленьких синів. Вони з чоловіком виховують їх так, щоб діти не знали про існування стереотипних гендерних ролей в сім'ї.

"Вони бачать, як тато готує, прибирає, відвідує шкільні вечірки, водить їх до лікарів, бере в самостійні подорожі, тобто робить все, що роблю і я", — резюмує матір.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що самотні чоловіки часто змушені уникати запитань про своє особисте життя, коли повертаються додому на зимові свята. Одна винахідлива зірка OnlyFans, 29-річна Джесенія Ребекка, додумалась на цьому заробляти. Вона пропонує за щедру винагороду зіграти роль "коханої на Різдво".

Крім того, користувачі TikTok не могли повірити власним очам, коли побачили на відео, як модель OnlyFans танцює у реанімації біля свого 85-річного "партнера". Дівчина почала вихвалятися перед глядачами, що потрапила у заповіт.