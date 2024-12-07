71-річна бабуся на смертному одрі здивувала останнім проханням до чоловіка онучки

За словами Кайли Роуз, лікарі діагностували у її бабусі рак. Старенька була прикута до ліжка, але перебувала у свідомості та могла розмовляти.

71-річна Анайя із США, лежачи на смертному одрі, здивувала свою онучку Кайлу Роуз останнім проханням до її чоловіка. Детальніше про цю історію жінка розповіла в окремому відео на своїй сторінці у TikTok, зібравши мільйони переглядів.

"Моя бабуся була єдиною і неповторною у своєму роді. Вона мала тверді переконання й залишалася впертою до останніх днів. Не можна казати погано про померлих, але важливо пам'ятати їх повністю, включаючи недоліки. Зрештою, це те, що робить нас цікавими людьми", — розповідає Кайла в інтерв'ю журналу Newsweek.

За її словами, лікарі діагностували у бабусі рак. Старенька була прикута до ліжка, але перебувала у свідомості та могла розмовляти.

"Я не була готова до того, наскільки погіршився її здоров'я. Ми говорили про дитинство, життя, нашу сім'ю і моє майбутнє. Це допомагало духовно зцілитися", — згадує Кайла.

Коли одного дня в гості до бабусі зайшов коханий її онучки, який служить у ВМС, стався несподіваний поворот. Анайя помітила на тілі чоловік татуювання і захотіла дізнатися більше.

"Їй дуже сподобалося дерево на його руці – "таке саме, як у Біблії". Тоді, вірна своїй натурі, вона не попросила, а наказала йому зняти сорочку, щоб краще все роздивитися", — розповідає Кайла, яка пізніше поділилася цим моментом на своїй сторінці у TikTok.

За її словами, чоловік спочатку вагався, але все ж погодився.

"Вона із захопленням вивчала татуювання, оцінивши моє ім'я, вибите над його серцем. Але в той момент мене вразило дещо інше — як вона змогла зачарувати чоловіка, аби він зробив те, що вона хотіла, навіть у свої останні дні. Для мене це стало фінальним уроком: домагайся того, чого хочеш, без жодних вибачень. Життя надто коротке, щоб витрачати його на щось інше", — додає авторка відео, яке зібрало 2,8 мільйона переглядів.

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