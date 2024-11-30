Батько хотів включити "білий шум", аби дитина заснула, але щось пішло не так (відео)

Чоловік зайвий раз пересвідчився, що його донька, якій нещодавно виповнився один рік, така ж, як і він сам — активна та непосидюча меломанка.

Батько двох дітей з Великої Британії, якого звуть Джо, намагався вкласти дитину спати. Дружина Аліса порадила йому ввімкнути якийсь "білий шум" на фоні, щоб дитина заспокоїлась та швидше заснула, але чоловік зрозумів усе надто буквально.

Джо увімкнув дитині трек "White Noise" (в перекладі з англійської — "Білий шум") британського електронного хаус-гурту Disclosure за участю AlunaGeorge. Таким чином він зайвий раз пересвідчився, що донька, якій нещодавно виповнився один рік, така ж, як і він сам — активна та непосидюча меломанка.

"Вона обожнює музику — у неї навіть є улюблені пісні. Тож, щойно я ввімкнув цей трек, донька почала танцювати", — каже гордий батько.

У відео дівчинка тримається за поручні свого ліжечка і захоплено рухається в ритм з широкою посмішкою на обличчі.

"Допоможіть! Дружина сказала, що треба увімкнути білий шум, аби дитина заснула, але це не працює", — зазначив Джо в описі до відео.

За кілька днів його ролик зібрав понад 2,8 мільйона переглядів і навіть привернув увагу двох виконавців гурту. Вони пожартували, що батько зробив правильний вибір. Глядачі також не стояли осторонь.

"Твоїй дружині явно пощастило з чоловіком";

"Думаю, ти трохи не так зрозумів";

"Чоловіче, твоя дружина зірвала джекпот";

"Пощастило дитині з батьком".

Аліса пізніше написала у коментарях під роликом, що це не той білий шум, про який вона казала. Зрештою, Джо увімкнув заспокійливу мелодію для своєї маленької доньки.

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