Отец хотел включить "белый шум", чтобы ребенок уснул, но что-то пошло не так (видео)

Мужчина лишний раз убедился, что его дочь, которой недавно исполнился один год, такая же, как и он сам — активная и непоседливая меломанка.

Отец двоих детей из Великобритании, которого зовут Джо, пытался уложить ребенка спать. Жена Алиса посоветовала ему включить какой-то "белый шум" на фоне, чтобы ребенок успокоился и быстрее уснул, но мужчина понял все слишком буквально.

Джо включил ребенку трек "White Noise" (в переводе с английского — "Белый шум") британской электронной хаус-группы Disclosure с участием AlunaGeorge. Таким образом он лишний раз убедился, что дочь, которой недавно исполнился один год, такая же, как и он сам — активная и непоседливая меломанка.

"Она обожает музыку — у нее даже есть любимые песни. Поэтому, как только я включил этот трек, дочь начала танцевать", — говорит гордый отец.

В ролике девочка держится за поручни своей кроватки и увлеченно двигается в ритм с широкой улыбкой на лице.

"Помогите! Жена сказала, что надо включить белый шум, чтобы ребенок уснул, но это не работает", — отметил Джо в описании к видео.

За несколько дней его ролик собрал более 2,8 миллиона просмотров и даже привлек внимание двух исполнителей группы. Они пошутили, что отец сделал правильный выбор. Зрители также не стояли в стороне.

"Твоей жене явно повезло с мужем";

"Думаю, ты немного не так понял";

"Мужик, твоя жена сорвала джекпот";

"Повезло ребенку с отцом".

Алиса позже написала в комментариях под роликом, что это не тот белый шум, о котором она говорила. В конце концов, Джо включил успокаивающую мелодию для своей маленькой дочери.

Напомним, ранее 2-летняя Пенелопа из Бостона (США) стала звездой социальных сетей после того, как дала неожиданный ответ на простой вопрос, заданный матерью.

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