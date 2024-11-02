Досвідчена медсестра розказала, про що найбільше шкодують люди в кінці життя

За словами співробітниці хоспісу Old Colony Hospice, майже кожна людина перед відходом в інший світ знаходить спокій. Поцікавившись, про що пацієнти думають, вона виділила п’ять моментів.

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Медсестра паліативної допомоги, яка працює в хоспісі Old Colony Hospice в Массачусетсі (США), розповіла, про що саме люди найбільше шкодують на смертному одрі.

Жінка провела зі своїми пацієнтами останніх тижнів їхнього життя й змогла скласти певне уявлення про їхній спосіб мислення. За її словами, кожен пацієнт переживав усі стадії прийняття — від заперечення, страх, торгу, гніву до каяття.

Медсестра каже, що майже кожна людина "знаходить спокій" перед тим, як померти. Поцікавившись, про що вони шкодують, вона виділяє п’ять основних моментів.

Жити не для себе

Медсестра каже, що найчастіше люди шкодують про те, що їм бракувало сміливості жити так, як вони самі того хочуть, а не так, як очікують від них інші. Більшість її пацієнтів не здійснили навіть половини своїх мрій, і помирали, шкодуючи про вибір, який вони зробили (або не зробили).

Надмірна зайнятість

Чоловіки часто шкодують, що не проводили більше часу з дружиною та дітьми. Жінки також скаржились на це, однак медсестра часто мала справу з пацієнтами старшого покоління, а в той час переважно саме чоловіки були годувальниками й проводили більшу частину свого часу на роботі, а не з сім'єю.

Тримати все у собі

Пацієнти також зізнавались, що дарма придушували свої почуття, аби зберегти мир з іншими людьми. Як наслідок, вони задовольнялися тим, що є, і ніколи не розкривали свого потенціалу повною мірою.

Втрата друзів

Багато хто усвідомив всі переваги справжньої дружби лише в останні кілька тижнів життя, висловлюючи "глибокий жаль" з приводу того, що не приділяв дружбі час і зусилля, на які вона заслуговує.

Щастя – це вибір

За словами медсестри, більшість людей врешті-решт зрозуміли, що щастя — це вибір. Вона пояснює: "Страх перед змінами змушував їх прикидатися перед собою та іншими, що вони усім задоволені. Це ваше життя. Обирайте свідомо, мудро, чесно. Обирайте щастя".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Доктор Крістофер Керр, лікар паліативної допомоги з Буффало (штат Нью-Йорк, США), провів ґрунтовне дослідження, вивчаючи історії понад 1000 пацієнтів на смертному одрі.

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