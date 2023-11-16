Вчителька математики розкрила правило, яке кардинально змінило її життя (фото)

Прозріння прийшло до жінки, коли вона вирушила у сольну подорож до Великого Каньйону.

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Вчителька математики у молодших класах Емілі Харт зі штату Колорадо (США) поділилася правилом, яке кардинально змінило її життя. Жінка обожнює подорожувати наодинці й радить усім відмовитися від того, щоб публікувати фото в соціальних мережах у режимі реального часу. Це, на її думку, заважає відчувати себе в моменті та насолоджуватися краєвидами по-справжньому, пише видання HuffPost.

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"Насамперед це важливо з міркувань безпеки, хоча є й інші плюси. Наприклад, ви не відволікаєтесь на коментарі, які з’являються під фотографіями миттєво, і не мусите погоджуватися на настирливі пропозиції зустрітися. Натомість зосереджуєтесь на подорожі і своїх внутрішніх відчуттях", – розповідає американка.

Прозріння прийшло до Емілі на весняних канікулах, коли вона вирушила у сольну подорож до Великого Каньйону.

"Та поїздка сформувала траєкторію наступного десятиліття мого життя. Упродовж 30 років я подорожувала по національних парках США на самоті. Зупинялася, де хотіла, гуляла наодинці незнайомою місцевістю та розмовляла з незнайомцями в кафе", – додає вона.

Жінка каже, що стала дуже хороброю й поборола низку страхів завдяки цьому досвіду. Почала знайомитися з чимось новим, відкривала у собі несподівані здібності та вміння.

Після 13 років роботи у школі Харт перейшла у сферу фрілансу і тепер проживає життя, про яке завжди мріяла.

Вчителька математики розкрила правило для зміни життя Фото: instagram.com/emilyventures Американка радить не відволікатися на соцмережі Фото: instagram.com/emilyventures

Раніше Фокус писав про студента, який проїхав на велосипеді 4 000 кілометрів через усю Західну Африку, переживши арешти та палючу спеку, щоб отримати місце в університеті своєї мрії.