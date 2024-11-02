Опытная медсестра рассказала, о чем больше всего жалеют люди в конце жизни

По словам сотрудницы хосписа Old Colony Hospice, почти каждый человек перед уходом в мир иной обретает покой. Поинтересовавшись, о чем пациенты думают, она выделила пять моментов.

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Медсестра паллиативной помощи, которая работает в хосписе Old Colony Hospice в Массачусетсе (США), рассказала, о чем именно больше всего жалеют люди на смертном одре.

Женщина провела со своими пациентами последние недели их жизни и смогла понять их образ мышления. По ее словам, каждый пациент переживал все стадии принятия — от отрицания, страха, торга, гнева до раскаяния.

Медсестра говорит, что почти каждый человек "обретает покой" перед тем, как умереть. Поинтересовавшись, о чем они сожалеют, она выделяет пять основных моментов.

Жить не для себя

Медсестра говорит, что чаще всего люди жалеют о том, что им не хватало смелости жить так, как они сами того хотят, а не так, как ожидают от них другие. Большинство ее пациентов не осуществили даже половины своих мечт, и умирали, сожалея о выборе, который они сделали (или не сделали).

Чрезмерная занятость

Мужчины часто жалеют, что не проводили больше времени с женой и детьми. Женщины также жаловались на это, однако медсестра часто имела дело с пациентами старшего поколения, а в то время преимущественно именно мужчины были кормильцами и проводили большую часть своего времени на работе, а не с семьей.

Держать все в себе

Пациенты также признавались, что зря подавляли свои чувства, чтобы сохранить мир с другими людьми. Как следствие, они довольствовались тем, что есть, и никогда не раскрывали свой потенциал в полной мере.

Потеря друзей

Многие осознали все преимущества настоящей дружбы лишь в последние несколько недель жизни, выражая "глубокое сожаление" по поводу того, что не уделял дружбе время и усилия, которых она заслуживает.

Счастье — это выбор

По словам медсестры, большинство людей в конце концов поняли, что счастье — это выбор. Она объясняет: "Страх перед изменениями заставлял их притворяться перед собой и другими, что они всем довольны. Это ваша жизнь. Выбирайте сознательно, мудро, честно. Выбирайте счастье".

Напомним, ранее Фокус писал, что доктор Кристофер Керр, врач паллиативной помощи из Буффало (штат Нью-Йорк, США), провел основательное исследование, изучая истории более 1000 пациентов на смертном одре.

Кроме того, Эмили Гарт из штата Колорадо (США) поделилась правилом, которое кардинально изменило ее жизнь.