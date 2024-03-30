Медсестра хосписа рассказала о том, что "почти все люди" видят перед смертью (видео)

Джули МакФадден ухаживает за умирающими людьми и рассказывает о моментах, которые могут напугать их родственников. На этот раз она поведала об "утешительном" видении.

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Медсестра хосписа Джули МакФадден из США рассказала о том, что видят перед смертью "почти все люди". Женщина отметила, что по мнению общественности, видения, которые видят на смертном одре, успокаивают. Об этом она рассказала в одном из своих последних видео в TikTok.

Джули Макфадден, работающая в Лос-Анджелесе, объяснила, что "утешительное" видение обычно случается примерно за месяц до смерти. Американка, которая также является автором книги "Нечего бояться", поделилась своим опытом помощи людям в последние минуты их жизни.

"Одна из главных вещей, которая происходит почти со всеми людьми. Обычно это происходит примерно за месяц до смерти. Они начинают видеть людей, которые уже умерли. Утешение им всегда приносят люди, поэтому я говорю о членах семьи, но только о тех, с кем у вас хорошие отношения. Они увидят своих родителей, бабушек и дедушек, тетушек и дядюшек, друзей, кузенов и домашних животных", — сказала она.

Она объяснила, что часто в этих видениях близкие люди, которые ушли из жизни, приходят, чтобы успокоить умирающих.

Медсестра ухаживает за умирающими людьми Фото: Instagram

Джули отметила, что большинство людей, которые испытывают подобное, находятся в полном сознании и не страдают галлюцинациями.

"Как работник здравоохранения, мы знаем, как выглядят галлюцинации, как выглядит бред, как выглядит гипоксия. Это не то. Это совершенно разные вещи, которые происходят", — добавила она.

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