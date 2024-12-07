71-летняя бабушка на смертном одре удивила последней просьбой к мужу внучки

По словам Кайлы Роуз, врачи диагностировали у ее бабушки рак. Старушка была прикована к постели, но находилась в сознании и могла разговаривать.

71-летняя Анайя из США, лежа на смертном одре, удивила свою внучку Кайлу Роуз последней просьбой к ее мужу. Подробнее об этой истории женщина рассказала в отдельном видео на своей странице в TikTok, собрав миллионы просмотров.

"Моя бабушка была единственной и неповторимой в своем роде. Она имела твердые убеждения и оставалась упрямой до последних дней. Нельзя говорить плохо об умерших, но важно помнить их полностью, включая недостатки. В конце концов, это то, что делает нас интересными людьми", — рассказывает Кайла в интервью журналу Newsweek.

По ее словам, врачи диагностировали у бабушки рак. Старушка была прикована к постели, но находилась в сознании и могла разговаривать.

"Я не была готова к тому, насколько ухудшилось ее здоровье. Мы говорили о детстве, жизни, нашей семье и моем будущем. Это помогало духовно исцелиться", — вспоминает Кайла.

Когда однажды в гости к бабушке зашел возлюбленный ее внучки, который служит в ВМС, произошел неожиданный поворот. Анайя заметила на теле мужчина татуировку и захотела узнать больше.

"Ей очень понравилось дерево на его руке — "такое же, как в Библии". Тогда, верна своей натуре, она не попросила, а приказала ему снять рубашку, чтобы лучше все рассмотреть", — рассказывает Кайла, которая позже поделилась этим моментом на своей странице в TikTok.

По ее словам, мужчина сначала колебался, но все же согласился.

"Она с восторгом изучала татуировку, оценив мое имя, выбитое над его сердцем. Но в тот момент меня поразило кое-что другое — как она смогла очаровать мужчину, чтобы он сделал то, что она хотела, даже в свои последние дни. Для меня это стало финальным уроком: добивайся того, чего хочешь, без всяких извинений. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на что-то другое", — добавляет автор видео, которое собрало 2,8 миллиона просмотров.

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