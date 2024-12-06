"Я у заповіті": 22-річна дівчина затанцювала у реанімації, де лежав її 85-річний бойфренд (відео)

У своєму відео Аврора стає навколішки й цілує руку бойфренда, а потім різко підіймається і починає танцювати під пісню "Keep Up".

Користувачі TikTok не могли повірити власним очам, коли побачили на відео, як модель OnlyFans танцює у реанімації біля свого 85-річного "партнера". Дівчина почала вихвалятися перед глядачами, що потрапила у заповіт.

Ролик починається з того, що 22-річна Бронвін Аврора у чорних джинсах і тісному топі безупинно танцює у лікарняній палаті. На задньому плані в оточені медичних препаратів та під крапельницями лежить її хворий "коханий".

"Народ, я в заповіті, чи варто відключати апаратуру?" — зазначила вона в описі до свого скандального відео, знятого в Торонто (Канада).

В іншому кліпі вона стає навколішки й цілує руку свого бойфренда, а потім різко підіймається і починає танцювати під пісню "Keep Up", де є такі слова: "Не відставай, натисни ногу на педаль, а потім мене не стане".

Вірусне відео Аврори в TikTok зібрало понад 480 тис. переглядів. Користувачі платформи розійшлись у думках, однак більшість з них розкритикували поведінку творця контенту. Зокрема, дівчину присоромили за стосунки з чоловіком, який, схоже, годиться їй в дідусі.

"Обожнюю твою турботу про людство", — пожартував один з глядачів;

Інший додав: "Ти так танцюєш, ніби у нього до біса крутий поліс страхування життя";

"Сподіваюся, він перепише все на своїх дітей", — іронізує третій коментатор.

Бронвін не розповіла, через що її "коханий" опинився у лікарні. Чоловіка виписали до середини листопада, бо з того часу на сторінці блогерки з’явились нові відео, на яких вона танцює у ювелірному магазині, а також позує у мереживній сукні, поки "обранець" сидить в інвалідному візку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 21-річну Лілі, яка після восьми років стосунків з коханим Максом випадково дізналась про його реальний вік — і правда її шокувала. Про цей прикрий досвід дівчина розповіла на одному з тематичних форумів на соціальній платформі Reddit.

Також ми розповідали, що смертельно хворий Джон МакМехон, колишній помічник менеджера міської ради Глазго (Велика Британія), за лічені місяці до смерті побрався з "коханням всього свого життя". Весілля пари відбулось у місцевому хоспісі Марії Кюрі.