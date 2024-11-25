"Якого біса": господар не міг повірити своїм очам, коли зайшов у квартиру після орендарів (відео)

Власник житла показав, який вигляд має його помешкання, в якому два тижні жила одна жінка. Побачене на відео вразило користувачів мережі.

Господар, який здає свою квартиру в оренду на Airbnb, не міг повірити очам, коли після перших двох тижнів проживання нової мешканки зайшов до неї в гості. Реакцію від побаченого чоловік зняв на відео, яке згодом опублікував у TikTok, зібравши понад 2,4 мільйона переглядів.

"Ця людина тут вже два тижні, нумо подивимось", — каже автор відео за кадром й відчиняє вхідні двері, всередині помешкання можна побачити акуратно застелене ліжко й прибрану кухню.

"Якого біса? Ввімкнемо світло", — вигукує він, коли камера показує порожній холодильник, в якому стоїть лише пакет молока, смітник без відходів, застелений новим мішечком.

Далі господар показує виделки, ложки та ножі, акуратно розкладені у шухляді для столових наборів, а також демонструє бездоганну раковину у ванній кімнаті. "Наче тут нікого і не було. Все прибрано, підлога вимита. Пані, ви отримуєте шість зірок", — додає чоловік за кадром, піднімаючи великий палець догори.

У коментарях він додав, що ця орендарка залишила його помешкання найчистішим з усіх моїх гостей: "А це вже щось говорить, адже у мене їх було багато. Дякую!".

У квартирі ідеальна чистота Фото: TikTok

Користувачі мережі у розділі коментарів висловлюють різні думки. Одні вважають, що прибирати в орендованій квартирі — це жест доброї волі, інші щиро не розуміють, чому акуратність стала настільки рідкісною рисою.

"Ми вже дивуємось, що люди прибирають за собою. Дожились!";

"Навіщо це знімати? Це ваші гості, а не персонал. Вони не зобов'язані прибирати, тому їх і називають гостями!";

"Я належу до того типу людей, які залишають позитивні відгуки, але більшість господарів так чомусь не роблять. Дякую!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 35-річна Ембер Сміт живе зі своїми двома маленькими дітьми (10 та 12 років) у крихітному будиночку з бляшаним дахом, власноруч вирощуючи їжу, щоб заощадити гроші. Жінка також започаткувала власний бізнес: виготовляє багаторазові гігієнічні рушники на швейній машині, що працює на сонячних батареях.

А от американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить ані копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2 х 2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (близько 8 тис. грн) у меблевому магазині й склала її менш ніж за 10 годин.