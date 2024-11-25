"Какого черта": хозяин не мог поверить своим глазам, когда зашел в квартиру после арендаторов (видео)

Владелец жилья показал, как выглядит его дом, в котором две недели жила одна женщина. Увиденное на ролике поразило пользователей сети.

Хозяин, который сдает свою квартиру в аренду на Airbnb, не мог поверить глазам, когда после первых двух недель проживания новой жительницы зашел к ней в гости. Реакцию от увиденного мужчина снял на видео, которое позже опубликовал в TikTok, собрав более 2,4 миллиона просмотров.

"Она здесь уже две недели, давайте посмотрим", — говорит автор видео за кадром и открывает входную дверь, внутри помещения можно увидеть аккуратно застеленную кровать и убранную кухню.

"Какого черта? Включим свет", — восклицает он, когда камера показывает пустой холодильник, в котором стоит только пакет молока, мусорник без отходов, застеленный новым мешочком.

Далее хозяин показывает вилки, ложки и ножи, аккуратно разложенные в ящике для столовых наборов, а также демонстрирует безупречную раковину в ванной комнате. "Как будто здесь никого и не было. Все убрано, пол вымыт. Дама, вы получаете шесть звезд", — добавляет мужчина за кадром, поднимая большой палец вверх.

В комментариях он отметил, что эта женщина оставила его квартиру самой чистой из всех гостей: "А это уже что-то говорит, ведь у меня их было много. Спасибо!".

В квартире идеальная чистота Фото: TikTok

Пользователи сети в разделе комментариев высказывают разные мнения. Одни считают, что убирать в съемной квартире — это жест доброй воли, другие искренне не понимают, почему аккуратность стала настолько редкой чертой.

"Мы уже удивляемся, что люди убирают за собой. Дожили!";

"Зачем это снимать? Это ваши гости, а не персонал. Они не обязаны убирать, поэтому их и называют гостями!";

"Я отношусь к тому типу людей, которые оставляют положительные отзывы, но большинство хозяев так почему-то не делают. Спасибо!".

Напомним, ранее Фокус писал, что 35-летняя Эмбер Смит живет со своими двумя маленькими детьми (10 и 12 лет) в крошечном домике с жестяной крышей, собственноручно выращивая еду, чтобы сэкономить деньги. Женщина также начала собственный бизнес: производит многоразовые гигиенические полотенца на швейной машине, работающей на солнечных батареях.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2х2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (около 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.