"Я в завещании": 22-летняя девушка станцевала в реанимации, где лежал ее 85-летний бойфренд (видео)

В своем видео Аврора становится на колени и целует руку бойфренда, а затем резко поднимается и начинает танцевать под песню "Keep Up".

Пользователи TikTok не могли поверить собственным глазам, когда увидели на видео, как модель OnlyFans танцует в реанимации возле своего 85-летнего "партнера". Девушка начала хвастаться перед зрителями, что попала в завещание.

Ролик начинается с того, что 22-летняя Бронвин Аврора в черных джинсах и тесном топе танцует в больничной палате. На заднем плане в окружении медицинских препаратов и под капельницами лежит ее больной "любимый".

"Народ, я в завещании, стоит ли отключать аппаратуру?" — отметила она в описании к своему скандальному видео, снятому в Торонто (Канада).

В другом клипе она становится на колени и целует руку своего "бойфренда", а потом резко поднимается и начинает танцевать под песню "Keep Up", где есть такие слова: "Не отставай, нажми ногу на педаль, а потом меня не станет".

Вирусное видео Авроры в TikTok собрало более 480 тыс. просмотров. Пользователи платформы разошлись во мнениях, однако большинство из них раскритиковали поведение творца контента. В частности, девушку пристыдили за отношения с мужчиной, который, похоже, годится ей в дедушки.

"Обожаю твою заботу о человечестве", — пошутил один из зрителей;

Другой добавил: "Ты так танцуешь, будто у него чертовски крутой полис страхования жизни";

"Надеюсь, он перепишет все на своих детей", — иронизирует третий комментатор.

Бронвин не рассказала, из-за чего ее "любимый" оказался в больнице. Мужчину выписали к середине ноября, потому что с тех пор на странице блогерши появились новые видео, на которых она танцует в ювелирном магазине, а также позирует в кружевном платье, пока "избранник" сидит в инвалидной коляске.

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летней Лили, которая после восьми лет отношений с любимым Максом случайно узнала о его реальном возрасте — и правда ее шокировала. Об этом досадном опыте девушка рассказала на одном из тематических форумов на социальной платформе Reddit.

Также мы рассказывали, что смертельно больной Джон МакМехон, бывший помощник менеджера городского совета Глазго (Великобритания), за считанные месяцы до смерти женился на "любви всей своей жизни". Свадьба пары состоялась в местном хосписе Марии Кюри.