Жінка з пишними формами щедро заробляє, граючи роль "коханої на Різдво" (фото)

Найбагатшим холостякам зірка соціальних мереж пропонує розщедритися на 600 доларів за "Платиновий пакет", аби насолоджуватися її компанією шість годин.

Самотні чоловіки часто змушені уникати запитань про своє особисте життя, коли повертаються додому на зимові свята. Одна винахідлива зірка OnlyFans, 29-річна Джесенія Ребекка, додумалась на цьому заробляти. Вона пропонує за щедру винагороду зіграти роль "коханої на Різдво". Про це пише видання New York Post.

Модель з Маямі (США) представила у своїх соціальних мережах три "Різдвяні пакети". Їхня вартість стартує зі 150 доларів за годину.

Самотні чоловіки, які обирають "Срібний пакет", мають заплатити 250 доларів, а також подарувати жінці подарунок. В обмін на це вона повечеряє з ними у родинному колі й розповість кілька смішних жартів.

Ті, хто заплатить 450 доларів за "Золотий пакет", повезуть "кохану" на святкову вечірку, що має тривати не більше трьох годин. Там красуня розкаже милу історію про те, як познайомилася з клієнтом, аби ніхто здогадався, що вона працює за наймом.

Модель знайшла спосіб, як допомогти самотнім чоловікам Фото: X / TheRealRebeccaJ

Найбагатшим холостякам зірка OnlyFans пропонує розщедритися на 600 доларів за "Платиновий пакет", аби насолоджуватися її компанією аж шість годин. Колишня стриптизерка обіцяє привселюдно сказати клієнту "Я тебе кохаю" та поцілувати у щоку.

Не цураючись важкої роботи, Джесенія навіть візьметься помити посуд після сімейної вечері, щоб продемонструвати майбутній свекрусі та свекру працьовитість.

Найбагатшим холостякам зірка OnlyFans пропонує розщедритися на 600 доларів за "Платиновий пакет" Фото: X / TheRealRebeccaJ

Втім, користувачі мережі оцінили її бізнес-план з неприхованим скепсисом.

"Це рецепт катастрофи", — заявив один недоброзичливець у коментарях;

Інший додав: "Почекай, зараз перевірю свій банківський рахунок";

"А у тебе є система знижок для постійних клієнтів?" — посміявся третій юзер.

Хоча декому така пропозиція сподобалась.

"Це дивовижно", — зазначив ще один учасник обговорення;

"А мені казали, що кохання за гроші не купиш", — посміявся інший.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка думала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, чоловік був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом жінка почала помічати підозрілі речі.

Також ми розповідали, що смертельно хворий Джон МакМехон, колишній помічник менеджера міської ради Глазго (Велика Британія), за лічені місяці до смерті побрався з "коханням всього свого життя". Весілля пари відбулось у місцевому хоспісі Марії Кюрі.