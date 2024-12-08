"Желаю всем такого": женщина показала, чем занимается ее муж, пока она на работе (видео)

Эбби Экель говорит, что ее муж ведет себя как вполне компетентный и дееспособный взрослый, который заботится о том, как выглядит его дом.

Женщина показала на видео, чем занимается ее муж, пока она на работе. Она утверждает, что опубликовала вирусный ролик не для того, чтобы похвалить своего любимого, просто хочет продемонстрировать другим женщинам, как нужно распределять домашние обязанности.

Эбби Экель живет в Канзасе (США) со своим мужем и детьми. Недавно американка провела экскурсию по своему безупречно чистому дому с развешенными украшениями к Рождеству — и после этого проснулась звездой социальных сетей.

"Вот, как оно — быть в браке с компетентным и способным мужчиной", — отметила Эбби в описании к ролику, собравшему более 7,5 миллиона просмотров, множество лайков, репостов и других реакций от восторженных зрителей.

Когда мать вернулась вечером домой, то увидела, что весь дом убран, свечи зажжены и развешан новогодний декор, в частности в детских комнатах.

"Я не составляла ему список, что нужно сделать. Просто ушла на работу и вот вернулась. Мой муж ведет себя как вполне компетентный и дееспособный взрослый, который заботится о своем доме, а также о том, как он выглядит, хочет на равных участвовать в создании волшебного Рождества для нашей семьи. К сожалению, это не норма. Большинство женщин несут непропорциональное бремя домашнего труда и ухода за детьми, а это истощает", — утверждает женщина в интервью журналистам Newsweek.

Муж Эбби убирает в доме Фото: TikTok

Пользователи сети активно присоединились к обсуждению этой темы.

"Честно говоря, это меня поражает. Никогда в жизни не видела, чтобы мужчина так делал";

"Желаю всем иметь такого мужчину";

"Не могу представить, чтобы мой теперешний парень когда-нибудь сделал что-то подобное, должна ли я просто смириться с этим, или...";

"К сожалению, я не такой мужчина, но хочу стать таким. Спасибо за то, что даете вдохновение, а не унижаете. Я действительно стараюсь".

Госпожа Экель добавляет, что у нее растет двое маленьких сыновей. Они с мужем воспитывают их так, чтобы дети не знали о существовании стереотипных гендерных ролей в семье.

"Они видят, как папа готовит, убирает, посещает школьные вечеринки, водит их к врачам, берет в самостоятельные путешествия, то есть делает все, что делаю и я", — резюмирует мать.

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