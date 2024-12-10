Цензурных слов не нашлось: пара в возрасте 40+ рассказывает родителям об очередной беременности (видео)

Когда 42-летняя Николь Джексон и ее 46-летний муж Скотт узнали, что ждут ребенка, это стало для них полной неожиданностью.

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Супружеская пара в возрасте 40+ поделилась видео курьезного момента, когда они сообщают родителям мужчины, Джерри и Роберте, что снова ждут ребенка. Установив скрытую камеру на столе, они вручили дедушке и бабушке специально изготовленный фальшивый скретч-билет, после заполнения которого получатель узнает о выигрыше ребенка. Их реакция попала на видео и быстро завирусилась в сети.

К слову, когда 42-летняя Николь Джексон и ее 46-летний муж Скотт узнали, что ждут ребенка, это стало для них полной неожиданностью, но в лучшем смысле этого слова.

"Это наш с мужем второй брак, у него есть двое сыновей, 27 и 21 год, у меня также двое мальчиков, 19 и 15 лет. Страшно думать о том, что придется все начинать сначала, но это наш первый общий ребенок, поэтому было удивительное ощущение. Скоро здесь появится маленькая версия нас обоих", — рассказала Джексон, которая живет в Южной Калифорнии (США), в интервью журналу Newsweek.

На видео можно увидеть, как Джерри царапает фальшивую скретч-карту.

"Ты что-то выиграл?" — спрашивает его Джексон. "У нас будет ребенок, номер 33", — отвечает он. Роберта начинает смеяться сама с собой, возможно, немного не понимая, что происходит. "Пусть лучше проверят", — отвечает она.

В конце концов, после непродолжительной паузы дедушка спрашивает у пары: "Вы ждете ребенка?". Скотт подтверждает: "Николь беременна". За кадром слышен набор нецензурных слов. Его отец отвечает: "Не может быть! В твоем возрасте?". Роберта не может удержаться от смеха.

Видео, опубликованное в TikTok, стало вирусным, собрав более 1,3 миллиона просмотров.

"Я надеюсь, что люди просто увидят, насколько мы были счастливы отпраздновать эту новость. Возможно, кто-то из них изменит свое негативное отношение к беременности в старшем возрасте", — резюмировала Николь.

Напомним, ранее Фокус опубликовал видео воссоединения молодого парня и его возлюбленной с неожиданной реакцией на это их друзей. Курьезный момент зафиксировала камера, когда юноша заходит в комнату, где его никто не ждал.

Кроме того, скорбящая дочь, которая ехала в авто позади катафалка своего отца в день похорон, не могла сдержать эмоций, проезжая мимо его бывшего места работы. Женщина была приятно удивлена, увидев, насколько трогательно коллеги чтят память покойного.