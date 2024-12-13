Письменниця спустошена, бо ніхто не купив її книжку: далі сталось те, чого ніхто не очікував

Аґнес Лі зазначила, що цей урок навчив її не здаватися і прагнути бути найкращою.

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Письменниця Аґнес Лі була абсолютно спустошеною після того, як ніхто не прийшов до неї на автограф-сесію. На відео, опублікованому в TikTok, можна побачити дівчину зі стосами примірників роману, до якого ніхто не виявив жодного інтересу. Втім, саме завдяки цій невдачі наступного дня сталося справжнє диво.

"Я буквально ненавиджу цю зміну. Сьогодні у нас авторка. Це її перша книжка. Ніхто не підійшов. Мушу дивитися на це п'ять годин. Моє серце розривається", — написав працівник книгарні.

Все змінилося після того, як автор відео відмітив сторінку Агнес у TikTok. Це викликало потік підтримки, в результаті чого ролик став вірусним і набрав понад дев'ять мільйонів переглядів.

"Агнес Лі, інтернет підтримує тебе. Тепер, щоб знайти цю книгу, чи можемо зв'язатися з нею, щоб отримати автограф?" — написав у коментарях один з глядачів.

Інша додав: "Мені подобається, коли TikTok активізується, щоб підтримати людей. Ви всі дивовижні! Сподіваюся, що ви отримаєте стільки ж доброти у своєму житті".

"Так було зі мною рівно сім років тому. Зараз моя книга в списку бестселерів за версією New York Times. Тепер автограф-сесії виглядають зовсім по-іншому", — поділився своїм досвідом інший користувач.

Ще один учасник обговорення зазначив: "Всі художники стикаються з тим, що їх ігнорують. Сподіваюся, вона використає цей досвід і вплете його у свою творчість".

Агнес на тлі несподіваного успіху поділилася власним відео в TikTok, подякувавши всім за підтримку.

"Я просто хотіла сказати вам дуже дякую за ваші добрі слова і підтримку. Ви навіть не уявляєте, як багато це для мене значить, тому що вчора ввечері я збиралася кинути роботу. Урок, який ви дали, навчив мене не здаватися і прагнути бути найкращою", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше скорботна дочка, яка їхала в авто позаду катафалка свого батька у день похорону, не могла стримати емоцій, проїжджаючи повз його колишнє місце роботи. Жінка була приємно здивована, побачивши, наскільки зворушливо колеги вшановують пам’ять покійного.

А от подружня пара віком 40+ поділилася відео курйозного моменту, коли вони повідомляють батькам чоловіка, Джеррі та Роберті, що знову чекають на дитину.