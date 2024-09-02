Мандрівниця годинами підіймалась на гору, щоб пережити непідробний шок на вершині (відео)

Блогерка Чарлі показує свої подорожі та дає поради туристам, однак остання її мандрівка пішла не за планом. У коментарях зазначили, що було б гірше, якби вона зупинилася на ночівлю в наметі та чекала на світанок.

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Жінка наважилась на тривалий підйом у гору, але була розчарована, коли опинилась на вершині. Її історією поділились у виданні Mirror.

TikTok-блогерка Чарлі (відома під ніком gutenfreewithcharlie) підійнялась на гору Пен-і-Фен — найвищу вершину Південного Уельсу. Однак у фіналі пригоди на мандрівницю чекало велике розчарування.

Чарлі витратила кілька годин на те, щоб опинитись на вершині Пен-і-Фен. Проте замість мальовничих краєвидів вона побачила лише туман. Погода зробила очікуваний вид на валлійські гори недоступним.

Блогерка звернула увагу на те, що такі випадки — не рідкість.

"Вигляд у 80% випадків", — написала вона.

Чарлі зізналась, що наважилась на тривалу прогулянку саме заради краєвиду. Однак єдине, що вона побачила — це туман, тож мрія залишилась нездійсненою.

У коментарях знайшлося багато людей, які також підіймались у гори заради краєвидів, але замість захвату відчували розчарування через непогоду.

"Це ще гірше, коли ти таборишся на стоянці для ранкового світанку", — підкреслив один з користувачів.

Місцеві зазначили, що погода в Уельсі буває непередбаченою. Також один коментатор філософськи пояснив, що краєвиди насправді "належать горі".

У виданні додали, що Чарлі — фізіотерапевтка, яка показує у соцмережах свої подорожі й тренування. Вона любить походи та часто ділиться порадами з іншими мандрівниками. У свої мандрівки жінка бере й собаку Піппу.

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Британець придбав "найпотворніший" будинок на вулиці та відремонтував старі приміщення. Тепер йому заздрять сусіди.