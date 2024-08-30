Ледве пережив ніч: колеги кинули чоловіка одного в горах після корпоративу (фото)

Постраждалого чоловіка наздогнав ураган. Він упав щонайменше 20 разів, а перед тим, як набрати 911, уже не міг піднятися самостійно.

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У США чоловік ледве пережив ніч у горах, після того як відбився від колег під час заходу з тімбілдингу. Про це пише Inform NY.

Група з 15 осіб вирушила на корпоративний туристичний виїзд у національний парк Сан-Ісабель у штаті Колорадо. З нез'ясованої причини вранці в п'ятницю, 23 серпня, колеги розділилися на маршруті. Один з учасників виявився змушений завершувати сходження на гору наодинці, оскільки його кинули. Коли він почав спуск близько полудня, то виявив, що його колеги прибрали мітки, що вказують шлях до підніжжя.

Незабаром турист усвідомив, що заблукав. Він надіслав колегам повідомлення, що не може знайти дорогу, і поділився з ними своїм місцем розташування. У відповідь йому сказали, що він звернув не туди й попросили повернутися до початку маршруту. Поки він підіймався, почався сильний дощ із поривчастим вітром, і незабаром у нього зник сигнал. До дев'ятої вечора турист так і не спустився з гори. Пошукова група висунулася на його пошуки, але через погані погодні умови знайти його не вдалося.

Чоловік зміг знайти сигнал і зв'язатися з рятувальною службою Фото: ABC News

Лише наступного ранку виснажений чоловік зміг зловити сигнал і зателефонував до служби порятунку. З'ясувалося, що під час буревію він відхилився в протилежний від стежки бік. Через погану погоду і втому він упав щонайменше 20 разів, а перед тим, як набрати 911, уже не міг піднятися самостійно.

Рятувальники пізніше зазначили, що чоловік перебував у зоні пошуків, але їм знадобився ще певний час, щоб дістатися до цього сектора.

"Цьому туристу неймовірно пощастило, що в нього відновився зв'язок стільниковим зв'язком, і він усе ще був при свідомості та мав засоби, щоб зателефонувати за номером 911. Хоча він перебував у зоні пошуку третього рівня, минув би певний час, перш ніж команди дісталися б до цього місця самостійно", — заявили в Пошуково-рятувальній службі.

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