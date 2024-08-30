Едва пережил ночь: коллеги бросили мужчину одного в горах после корпоратива (фото)

Пострадавшего мужчину настиг ураган. Он упал не менее 20 раз, а перед тем, как набрать 911, уже не мог подняться самостоятельно.

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В США мужчина едва пережил ночь в горах, после того как отбился от коллег во время мероприятия по тимбилдингу. Об этом пишет Inform NY.

Группа из 15 человек отправилась на корпоративный туристический выезд в национальный парк Сан-Исабель в штате Колорадо. По невыясненной причине утром в пятницу, 23 августа, коллеги разделились на маршруте. Один из участников оказался вынужден завершать восхождение на гору в одиночку, так как его бросили. Когда он начал спуск около полудня, то обнаружил, что его коллеги убрали метки, указывающие путь к подножию.

Вскоре турист осознал, что заблудился. Он отправил коллегам сообщение, что не может найти дорогу, и поделился с ними своим местоположением. В ответ ему сказали, что он свернул не туда и попросили вернуться к началу маршрута. Пока он поднимался, начался сильный дождь с порывистым ветром, и вскоре у него пропал сигнал. К девяти вечера турист так и не спустился с горы. Поисковая группа выдвинулась на его поиски, но из-за плохих погодных условий найти его не удалось.

Мужчина смог найти сигнал и связаться со спасательной службой Фото: ABC News

Только на следующее утро измотанный мужчина смог поймать сигнал и позвонил в службу спасения. Выяснилось, что во время урагана он отклонился в противоположную от тропы сторону. Из-за плохой погоды и усталости он упал не менее 20 раз, а перед тем, как набрать 911, уже не мог подняться самостоятельно.

Спасатели позже отметили, что мужчина находился в зоне поисков, но им потребовалось еще некоторое время, чтобы добраться до этого сектора.

"Этому туристу невероятно повезло, что у него восстановилась связь по сотовой связи, и он все еще был в сознании и имел средства, чтобы позвонить по номеру 911. Хотя он находился в зоне поиска третьего уровня, прошло бы некоторое время, прежде чем команды добрались бы до этого места самостоятельно", — заявили в Поисково-спасательной службе.

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