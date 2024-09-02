Путешественница часами поднималась на гору, чтобы пережить неподдельный шок на вершине (видео)

Блогер Чарли показывает свои путешествия и дает советы туристам, однако последнее ее путешествие пошло не по плану. В комментариях отметили, что было бы хуже, если бы она остановилась на ночевку в палатке и ждала рассвета.

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Женщина решилась на длительный подъем в гору, но была разочарована, когда оказалась на вершине. Ее историей поделились в издании Mirror.

TikTok-блогер Чарли (известная под ником gutenfreewithcharlie) поднялась на гору Пен-и-Фен — самую высокую вершину Южного Уэльса. Однако в финале приключения путешественницу ждало большое разочарование.

Чарли потратила несколько часов на то, чтобы оказаться на вершине Пен-и-Фен. Однако вместо живописных пейзажей она увидела лишь туман. Погода сделала ожидаемый вид на валлийские горы недоступным.

Блогер обратила внимание на то, что такие случаи — не редкость.

"Вид в 80% случаев", — написала она.

Чарли призналась, что решилась на длительную прогулку именно ради пейзажа. Однако единственное, что она увидела — это туман, поэтому мечта осталась несбыточной.

В комментариях нашлось много людей, которые также поднимались в горы ради пейзажей, но вместо восторга чувствовали разочарование из-за непогоды.

"Это еще хуже, когда ты разбиваешь лагерь на стоянке для утреннего рассвета", — подчеркнул один из пользователей.

Местные отметили, что погода в Уэльсе бывает непредсказуемой. Также один комментатор философски объяснил, что пейзажи на самом деле "принадлежат горе".

В издании добавили, что Чарли — физиотерапевт, которая показывает в соцсетях свои путешествия и тренировки. Она любит походы и часто делится советами с другими путешественниками. В свои путешествия женщина берет и собаку Пиппу.

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