Писательница опустошена, ведь никто не купил ее книгу: дальше произошло то, чего никто не ожидал

Агнес Ли отметила, что этот урок научил ее не сдаваться и стремиться быть лучшей.

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Писательница Агнес Ли была совершенно опустошенной после того, как никто не пришел к ней на автограф-сессию. На видео, опубликованном в TikTok, можно увидеть девушку с экземплярами романа, к которому никто не проявил никакого интереса. Впрочем, именно благодаря этой неудаче на следующий день произошло настоящее чудо.

"Я буквально ненавижу эту смену. Сегодня у нас автор. Это ее первая книга. Никто не подошел. Должен смотреть на это пять часов. Мое сердце разрывается", — написал работник книжного магазина.

Все изменилось после того, как автор видео отметил страницу Агнес в TikTok. Это вызвало поток поддержки, в результате чего ролик стал вирусным и набрал более девяти миллионов просмотров.

"Агнес Ли, интернет поддерживает тебя. Теперь, чтобы найти эту книгу, можем ли мы связаться с ней, чтобы получить автограф?" — написал в комментариях один из зрителей.

Другая добавила: "Мне нравится, когда TikTok активизируется, чтобы поддержать людей. Вы все удивительные! Надеюсь, что вы получите столько же доброты в своей жизни".

"Так было со мной ровно семь лет назад. Сейчас моя книга в списке бестселлеров по версии New York Times. Теперь автограф-сессии выглядят совсем по-другому", — поделился своим опытом другой пользователь.

Еще один участник обсуждения отметил: "Все художники сталкиваются с тем, что их игнорируют. Надеюсь, она использует этот опыт и вплетет его в свое творчество".

Агнес на фоне неожиданного успеха поделилась собственным видео в TikTok, поблагодарив всех за поддержку.

"Я просто хотела сказать вам большое спасибо за ваши добрые слова и поддержку. Вы даже не представляете, как много это для меня значит, потому что вчера вечером я собиралась бросить работу. Урок, который вы дали, научил меня не сдаваться и стремиться быть лучшей", — сказала она.

Напомним, ранее скорбящая дочь, которая ехала в авто позади катафалка своего отца в день похорон, не могла сдержать эмоций, проезжая мимо его бывшего места работы. Женщина была приятно удивлена, увидев, насколько трогательно коллеги чтят память покойного.

А вот супружеская пара в возрасте 40+ поделилась видео курьезного момента, когда они сообщают родителям мужа, Джерри и Роберти, что снова ждут ребенка.