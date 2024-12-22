Уволенная с работы женщина не была готова к тому, что после этого сделает ее отец (видео)
Диана поделилась в социальных сетях своим решением заняться ресторанным бизнесом после увольнения. Этот трогательный момент собрал в TikTok более 400 тысяч просмотров, комментариев и других реакций.
Диану Тринь уволили с должности корпоративного маркетолога в сфере технологий, после чего она начала работать официанткой с минимальной зарплатой в местной кофейне Applebee's. В видео, ставшем вирусным в TikTok, женщина показывает реакцию на это своего отца.
По словам автора ролика, отец ждал допоздна, чтобы встретить ее после смены. Этот трогательный момент собрал в TikTok более 400 тысяч просмотров, комментариев и других реакций.
"Мой папа всегда поддерживал меня. В тот день вернулась домой около 23:00. Была так счастлива, когда увидела, что отец не спит. Даже не осознавала, насколько он был взволнован, пока не включила видео на полную громкость", — вспоминает Тринь в интервью журналу Newsweek.
Это видео поразило зрителей. В комментариях они поделились своей реакцией на трогательный жест отца.
- "Он гордится своей трудолюбивой дочерью";
- "Я должен был это увидеть";
- "Меня уволили из технического отдела, теперь я работаю водителем погрузчика на электростанции и зарабатываю больше, чем раньше";
- "Это сообщение сделало мой день";
- "Тот факт, что вы быстро встали на ноги и приняли решение работать, несмотря ни на что, заслуживает признания".
Ранее Тринь поделилась в LinkedIn своим решением заняться ресторанным бизнесом после увольнения.
"После восьми лет корпоративного опыта я нашла себя в роли официантки. Меня столько раз унижали, но я многому научилась. Одним словом, я не сужу людей за их работу — и вы тоже не должны", — написала она.
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