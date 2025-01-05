"Пропасть поколений": 28-летняя девушка прославилась в сети, сравнив себя с родителями в ее возрасте

По словам Луизы Рид, это лучше всего демонстрирует разницу между тем, как проводят свободное время миллениалы и старшие поколения.

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Луиза Рид прославилась в сети, продемонстрировав удивительную разницу между тем, что она делает в свои 28, и тем, чего достигли ее родители в этом же возрасте. Забавное видео завирусилось в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и других реакций.

В забавном ролике Рид из Шотландии показано два изображения. На первом — свадебная фотография ее родителей, Кристин и Джона МакГаккинов, которые поженились именно в 28 лет. На втором — ее раскраска, отправленная маме, чтобы похвастаться.

Рид признается, что отправила рисунок маме, чтобы проверить ее реакцию. Думала, что та будет смеяться, но вместо этого получила слова восхищения и поддержки. По словам девушки, это лучше всего показывает разницу между тем, как проводят свободное время миллениалы и старшие поколения.

Луиза Рид продемонстрировала разницу поколений Фото: TikTok

"Днем я ходила с родителями за покупками, а когда вернулась домой, то решила взяться за раскраску. Моему поколению не нужно взрослеть так быстро, как родителям. Если бы мама прислала аналогичное фото бабушке, где она разрисовывает в свои 28, она бы не получила от нее такой же ответ", — добавляет Луиза.

К ее удивлению, этот ролик стал вирусным в TikTok, собрав более 1,7 миллиона просмотров и 172 тысячи лайков. Пользователи сети также поддержали автора в комментариях.

"Разве это не замечательно, что тебе не нужно так быстро взрослеть?!" — поинтересовался зритель;

Другой добавил: "Это очень похоже на меня. Пропасть поколений";

"Мне 38. Присылаю фото рисунков своим родителям, а они ведут себя так, будто я — Ван Гог", — написал следующий участник обсуждения.

"Мне нравится раскрашивать, это очень терапевтично. Помогает отложить телефон и сосредоточиться на другой задаче", — резюмирует Рид в интервью изданию Newsweek.

Напомним, 5-летняя девочка устроила настоящее шоу во время семейной праздничной фотосессии. Этот курьезный ролик в Instagram собрал более 10 миллионов просмотров и оставил интернет-зрителей в восторге.

Кроме того, молодая мама Шайенн Пернелл из маленького городка Калифорния, что в штате Миссури (США), записывала на видео, как изменилось ее тело после родов. Этот ролик мгновенно завирусился в сети, однако по другой причине — людей заинтриговала реакция ее мужа.