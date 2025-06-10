"Ноль" по географии: в США показали сюжет об "обстреле Харькова", снятый где-то в пустыне (видео)

Журналисты телеканала Майами (США) показали видео об ударе Российской Федерации по Харькову, который произошел 7 июня. При этом в сюжете фигурировала местность, засыпанная песком, и люди, не совсем похожие на харьковчан, свидетельствует репортаж медиа.

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Ошибочное видео с рассказом о ситуации в Украине появилось в YouTube телеканала WPLG Local 10.

Ошибочное видео — репортаж WPLG Local 10 по событиям в "Харькове" 7 июня

На видео с канала WPLG видим корреспондентку Ленни, которая рассказывает жителям Майами о трагических событиях в Харькове. Журналистка сообщила о жертвах российского удара: о спасателях, которые погибли, оказывая помощь людям. Также сказала о нескольких десятках раненых и о том, что это один из серии ударов, которые РФ нанесла в течение последней недели. В то же время на экране — кадры не из Харькова. Видим несколько сотен темнокожих мужчин и нескольких женщин, которые находятся посреди города. Город засыпан песком, окружен глинистым грунтом, кое-где растут кусты: явно не Харьков.

"Ночью мэр Харькова заявил, что город пережил худшее нападение с начала войны с Россией. В субботу утром городом всколыхнуло по меньшей мере 40 взрывов. Это последнее нападение произошло через день после того, как Россия запустила отдельный обстрел, направленный по городам по всей Украине", — слышен голос американской журналистки, которая рассказывает о событиях в Украине.

Репортаж с ложным видео появился на канале WPLG два дня назад, 7-8 июня. Его просмотрели более 34 тыс. раз. Видим также более сотни комментариев. Люди указали медиа на ошибку и написали, что не ясно, почему же ее не исправляют. Среди предположений — на видео не Харьков, а, вероятно, Газа в Израиле. Комментаторы, среди прочего, предположили, что работники медиа, которые не заметили ошибку, имели, пожалуй, самую низкую оценку по географии.

Видео с курьезами — комментарии относительно ошибочного сюжета о Харькове Фото: Скриншот

Видео с курьезами — детали

Отметим, Фокус писал о других видео с курьезами или ошибками. Например, в 2023 году в сети появились кадры из США, на которых зафиксирован снос жилого дома. На портале Oddity Central рассказали, что местные власти незаконно разрушили жилье мужчины, а затем заставили заплатить штраф.

Еще одно видео со странным поведением мужчины опубликовали в TikTok. В сети стали вирусными кадры с туриста, который посетил Южную Корею и решил попробовать блюдо из сырого мяса. Мужчина заказал "куриные суши", которые готовятся из тонко нарезанной куриной грудки, соевого соуса, васаби и кунжутного масла. На курьезном видео, которое собрало более 20 тыс. лайков, он ест "суши", а комментаторы беспокоятся, не "заработал ли "гурман" гельминтов.

Напоминаем, в январе 2025 года в TikTok завирусилось забавное видео от американки Луизы Рид, которая в день свадьбы сравнила свои фото и фото родителей.