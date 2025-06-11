ВС РФ атаковали Харьков и Одесскую область: есть жертвы и более полусотни пострадавших, ранены дети

По Харькову враг ударил беспилотниками, в двух районах вспыхнули пожары. В Одесской области под ударом были дачи, машины и лодки мирных жителей.

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Информацию о вражеской ночной атаке 11 июня собрал Фокус.

Удар по Харькову

Ночью вспыхнули пожары в Основянском и Слободском районах. Мэр Игорь Терехов информировал о попадании по пятиэтажке и возгорании в 15 квартирах. По данным Ситуационного центра, ВС РФ нанесли по городу 17 ударов дронами.

В Харькове фиксировали прямые попадания по жилым домам, предприятиям и детским площадкам. Также повреждения получили троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты. Терехов подчеркивал, что речь идет об "обычных объектах мирной жизни", которые ни в коем случае не должны быть целями.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество раненых уже возросло до 57 человек, среди них — семеро детей. Также известно о двух погибших.

Российские БПЛА ударили по многоэтажкам, частным домам и общественному транспорту. Взрывной волной и обломками были повреждены несколько машин. В двух районах города загорелись пожары.

Фото последствий удара в Харькове Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото последствий удара в Харькове Фото: Олег Синегубов / Telegram

"Работники ГСЧС ликвидируют последствия ударов. Медики и психологи оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь", — добавил Синегубов.

Ранее глава ОВА уточнял, что среди пострадавших детей есть 2-летняя девочка и 15-летний подросток.

Атака по Одесской области

Ночью в соцсетях передавали, что в Одесской области летали "Шахеды" и было слышно работу ПВО.

В ГСЧС подтвердили, что ночью Россия атаковала Одесскую область. Были разрушены и повреждены дачные дома, хозяйственные постройки, автомобили и гражданские плавсредства. Вспыхнули пожары, которые уже затушили спасатели.

Фото спасателей из Одесской области Фото: ГСЧС Фото спасателей из Одесской области Фото: ГСЧС

"К счастью, никто не пострадал", — передала пресс-служба.

Ночью ВС РФ запустили 85 БПЛА

В Воздушных силах ВСУ проинформировали что во время ночной атаки россияне запустили 85 "Шахедов" и дронов-имитаторов с разных направлений. Основными направлениями ударов были Харьковская, Одесская и Донецкая область. 49 вражеских беспилотников удалось обезвредить: 40 из них сбили силы ПВО, остальные были локально потеряны или подавлены средствами РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях", — отметило командование.

Напомним, американские журналисты показали сюжет об ударе ВС РФ по Харькову 7 июня, использовав кадры из пустыни. Корреспондентка рассказывала о количестве погибших и раненых, пока зрителям показывали кадры с несколькими сотнями темнокожих людей посреди неизвестного населенного пункта. Комментаторы предположили, что на видео — Газа.

Ночью на 11 июня было шумно и в России. Жители Котовска Тамбовской области слышали по меньшей мере 15 взрывов. В городе работали средства ПВО, дроны, по словам очевидцев, летели к местному пороховому заводу.