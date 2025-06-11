Массированная атака по Харькову: РФ ударила по жилым домам и предприятиям, что известно о последствиях (фото, видео)

В результате массированной российской атаки по Харькову ночью 11 июня повреждения получили жилые дома, детские площадки, предприятия и городской транспорт в двух районах. В городе почти 40 пострадавших и 2 погибших, среди которых дети: нескольких человек удалось спасти из охваченных огнем домов.

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Российская армия с 00:31 до 00:40 часов нанесла удар 17-ю ударными дронами по городу.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил обновление о последствиях атаки ВС РФ около 03:00 часов. По его информации, под ударом этой ночью оказались Слободской и Основянский районы города.

"Предварительно, имеем 2 погибших и 37 пострадавших, среди них — 5 детей. Нескольких людей удалось спасти из охваченных огнем домов", — отметил Терехов.

Также мэр сообщил, что в Харькове зафиксированы прямые попадания беспилотников по жилым домам, предприятиям и детским площадкам. Кроме того, пострадал городской транспорт.

"Все это — обычные объекты мирной жизни. Те, которые ни в коем случае не должны становиться мишенью", — подчеркнул городской голова.

Также о последствиях российской атаки по Харькову рассказали в ГСЧС.

"Повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты. В Слободском и Основянском районах вспыхнули пожары", — сообщили в ведомстве.

Также в ГСЧС обнародовали кадры последствий российской атаки.

ГСЧС | последствия атаки по Харькову ГСЧС | последствия обстрела по Харькову

В Харькове продолжают работать спасатели и другие оперативные службы. Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и ликвидация последствий обстрела.

Напомним, 10 июня журналисты YouTube-телеканала WPLG Local 10 показали сюжет об "обстреле Харькова", снятый на самом деле где-то в пустыне.

Также 10 июня ночью россияне массированно атаковали Киев: под ударом оказались жилые дома, в городе поднялись пожары.